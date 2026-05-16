Nesenajās svētku dienās iztrūka ieskata, kāda gaidāma mūsu nākotne un kam būtu veltāma vislielākā uzmanība. 

Priecēja, ka daļa deputātu un daži ministri uz Saeimas svinīgo sēdi bija ieradušies zemessargu formā, taču esmu neizpratnē – likuma 37. panta 5. punkts skan šādi: "Zemessargam aizliegts valkāt karavīra formas tērpu un lietot atšķirības zīmes, veicot politisko darbību…" Atgādinājums deputātiem – vai nu rakstiet likumu un ievērojiet to, vai nerakstiet nemaz, ja nevarat paredzēt visas dzīves situācijas!

Joprojām esmu nemierā ar to, ka savulaik 4. maija Deklarācijas pieņemšanas dienu pārdēvēja par Neatkarības atjaunošanas dienu, kaut faktiski tā tika atjaunota 1991. gada 21. augustā. Daudzi jau aizmirsuši, ka gadu un trīs mēnešus pastāvēja "divvaldība", jo Latvijā vēl bija okupācijas karaspēks un darbojās PSRS prokuratūra. Ar rūgtumu atceros šo periodu. Man kā pašvaldības vadītājam bija jāiet pie kriminālajām struktūrām un jāizlūdzas degviela neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

