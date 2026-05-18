Viena no Spānijai piederošajām Kanāriju salām Tenerife ir ļoti iecienīts brīvdienu galamērķis. Šeit visu gadu valda lieliski laika apstākļi, kas ļauj peldēties jūrā, tādēļ nereti šo salu sauc arī par mūžīgā pavasara salu. Dabas mīļotājus te gaida izaicinājums uzkāpt pasaules trešā lielākā vulkāna Teides virsotnē.
Tenerife ir arī pasaules līmeņa kulinārijas ceļojumu galamērķis, jo "Michelin" pērnā gada ceļvedī deviņiem restorāniem ir piešķirtas "Michelin" zvaigznes. Panākumu pamatā ir šefpavāru mērķtiecīgs darbs, apvienojot kulinārā mantojuma tradīcijas, inovācijas un augstas kvalitātes vietējos produktus, kas ceļotājiem ļauj gūt neaizmirstamu garšu pieredzi. Vēsturiski Kanāriju salas, tostarp Tenerife ir bijusi stratēģiski svarīga tirdzniecības vieta. Arī atrašanās tuvu Āfrikas kontinentam tajās izveidojusi unikālu virtuvi, kas ir ietekmējusies no latīņamerikāņu, spāņu un afrikāņu virtuves. Tenerifē noteikti jānogaršo vietējie kulinārijas gardumi: "papas arrugadas" (nelieli, sālsūdenī gatavoti kartupeļi) ar zaļo vai sarkano "mojo" mērci, vietējais kazas siers, zivis un citas jūras veltes, kas pagatavotas dažādos veidos.
Savukārt tradicionālo salu virtuvi lieliski papildinās saldais banānu liķieris vai īpaši pagatavotā "barraquito" kafija ar pienu, iebiezinātu pienu, kanēli un plānu citrona šķēlīti.
Tenerifes virtuves augsto līmeni apliecina daudzas prestižas kulinārijas balvas, ierindojot šo salu starp vadošajiem Spānijas gastronomiskajiem galamērķiem, tādēļ atklājiet Tenerifi un tās identitāti caur izsmalcinātām garšām! Tenerifes restorānu šefpavāri parūpēsies, lai jums nekā netrūktu un gastronomiskie piedzīvojumi mudinātu salā atgriezties vēl un vēl.
