Šodien Rīgā, Grīziņkalnā, sāksies "Ghetto Games" 18. sezona, informēja rīkotāji. Atklāšanas programmā būs "Ghetto Basket" turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā.
Viens no sezonas lielākajiem jaunumiem ir "Ghetto Games" lietotne, kas būs pieejama visos viedtālruņos un ļaus sekot līdzi rezultātiem, jaunumiem un sezonas aktualitātēm vienuviet.
Tikmēr Grīziņkalnā šovasar būs vairāk pasākumu nekā iepriekš. Katru nedēļu 17+ grupā "Ghetto Basket" posmos norisināsies "Ghetto Gladiatoru batls", kurā iepriekšējā posma labākais četrinieks cīnīsies par 400 eiro lielu naudas balvu. Tāpat notiks Slavenību līga, kur sabiedrībā zināmi cilvēki dosies laukumā un sacentīsies basketbola spēlē viens pret viens.
Šajā sezonā Grīziņkalna kolizejā atgriezīsies Nāciju Līga jauniešiem un tiks arī aizvadīts pirmās Basketlona sacensības. 3x3 basketbola turnīros Tallinā un Ventspilī tiks izspēlētas ceļazīmes uz FIBA 3x3 "Masters" turnīriem, savukārt jūlijā paredzētas "Ghetto Basket King Of The court" sacensības.
Kopumā sezonā paredzēti 22 "Ghetto Basket" posmi 13 vecuma grupās - no U9 līdz pieaugušo konkurencei, kā arī atsevišķās meiteņu kategorijās.
Tradicionāli 13 posmi norisināsies Grīziņkalnā ceturtdienu vakaros, savukārt vēl deviņi turnīri notiks citās Latvijas pilsētās un arī ārpus tās — Siguldā, Jēkabpilī, Krāslavā, Valmierā, Bauskā, Cēsīs un Tallinā. Sezonas kulminācija būs Superfināls augusta beigās.
Papildus basketbolam sezonā notiks arī "Ghetto Football", "Ghetto Floorball", "Ghetto Volleyball", "Ghetto Fight" un "Ghetto Dance", kā arī īpašie notikumi — "Štuka par bazaru", "Kings Of Air" un "Ghetto Games festivāls" Ventspilī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu