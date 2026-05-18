28. maijā galerijā "Birkenfelds" (Dēļu iela 2, Mūkusalas Biznesa centrs) tiks atklāta latviešu izcelsmes amerikāņu fotogrāfa Ulvja Alberta (1942-2025) izstāde “Camera as Passport”.
Ulvis Alberts ir pazīstams ar amerikāņu aktieru, mūziķu, pokera spēlmaņu un citu slavenību portretu fotogrāfijām. Dzimis 1942. gadā Latvijā, U. Alberts kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, no kurienes vēlāk pārcēlās uz ASV. Sākot ar 20. gs. 60. gadu beigām, U. Alberts guva ievērību, publicējot fotogrāfijas vairākos nozīmīgos ASV žurnālos.
U. Alberta darbi pasaules fotomākslas kontekstā ir nozīmīgi kā radošu personību un notikumu arhīvs. Viņa darbos redzami, piemēram, Boba Dilana (Bob Dylan), Džimija Hendriksa (Jimi Hendrix), Tīnas Tērneres (Tina Turner), kā arī Stīvena Spīlberga (Steven Spielberg), Kristofera Rīvsa (Christopher Reeve), un citu ievērojamu personu portreti. Galerija Birkenfelds sadarbībā ar Ulvja Alberta fondu turpina strādāt ar mākslinieka darbu arhīvu un dalīties ar tajā atrastajiem atklājumiem.
Atklāšana iekļauta Rīgas Mākslas nedēļas (RAW) pasākumu programmā, kā galeriju vakara notikums. Atklāšana notiks sadarbībā ar kultūras namu Atmoda. Uzstāsies Tom Waits Birthday Band – Ansis Klintsons, Guntis Veilands, Artūrs Jauntēvs un Herberts Blumbergs.
Ieeja pasākumā ir brīva.
