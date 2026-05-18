Jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies konkurss "Latvijas e-Auto", kas veltīts jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un aktuālākajiem elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar modernākajiem e-mobilitātes risinājumiem, vienlaikus izvērtējot automobiļu tehnoloģijas, efektivitāti, komfortu un piemērotību ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos. Konkursa dalībnieki tiks paziņoti 19. maijā, kad norisināsies oficiālā sezonas atklāšanas preses konference, informē pasākuma rīkotāji.
"Ātrums, kādā attīstās elektroauto tehnoloģijas, ir pārsteidzošs. Ja pirmajā konkursa gadā mums vēl bija jādomā par to, vai visi konkursam pieteiktie auto vispār sasniegs testa brauciena galamērķi, tad šodien situācija ir radikāli mainījusies. Aplūkojot pieteikto auto sarakstu, redzam, ka visi modeļi ar vienu uzlādi spēj nobraukt vairāk nekā 300 kilometrus, bet daļa — 400, 600 vai pat 800 kilometrus," stāsta konkursa "Latvijas e-Auto" organizators un auto žurnālists, TAVS AUTO TV galvenais redaktors Roberts Jansons.
Interese par konkursu ar katru gadu pieaug — augsta ir gan dalībnieku atsaucība, gan arī publikas interese par elektroauto iespējām un attīstību.
"Valsts atbalsts elektroauto iegādei pēdējos gados ir kalpojis kā nozīmīgs stimuls iedzīvotājiem nomainīt savu transportlīdzekli pret jaunāku, videi draudzīgāku un ekonomiskāku auto. To apliecina arī strauji augošais reģistrēto elektroauto un hibrīdauto skaits Latvijā — ja pirms pieciem gadiem valstī bija vien pāris tūkstoši šādu transportlīdzekļu, kas veidoja aptuveni 0,3% no kopējā autoparka, tad 2026. gada aprīlī to īpatsvars jau sasniedzis 2,8%, pārsniedzot 22 tūkstošus automašīnu. Turklāt aptuveni divas trešdaļas no tiem ir tieši pilnībā elektriski auto," stāsta Matīss Janevičs-Dambis, SEB bankas līzinga pārvaldes Jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs.
"Latvijas e-auto" organizatori prognozē, ka 2026./2027. gada sezona būs īpaši aizraujoša un konkurences pilna. To lielā mērā ietekmē fakts, ka
Latvijas tirgū arvien aktīvāk ienāk jauni autoražotāji no Ķīnas,
kuru piedāvātie modeļi un tehnoloģiskie risinājumi jau šobrīd spēj konkurēt ar Eiropas autoražotāju produktiem gan inovāciju, gan aprīkojuma ziņā, papildus tam piedāvājot zemāku cenu, salīdzinot ar Eiropas tradicionālajiem auto zīmoliem.
"Būs interesanti vērot, vai konkursa žūrija — kuras sastāvā ir auto žurnālisti, inženieri, kultūras un mākslas pārstāvji, kā arī nozares speciālisti — priekšroku dos, tā dēvētajām, tradicionālajām vērtībām, ko piedāvā Eiropā jau sen zināmi autoražotāji, vai tomēr ļausies jaunpienācēju un tehnoloģisko novatoru vilinājumam," piebilst Roberts Jansons.
Sagaidāms, ka šī tendence ievērojami saasinās cīņu par godalgām un vienlaikus dos iespēju Latvijas patērētājiem iepazīt vēl plašāku elektroauto klāstu. Konkursā tradicionāli tiks vērtēti tādi aspekti kā nobraukums, uzlādes iespējas, digitālās tehnoloģijas, drošības sistēmas, braukšanas komforts un kopējā lietošanas pieredze.
