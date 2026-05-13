Latvijas hokeja izlase uz pasaules čempionātu dodas ar labi paveikta darba sajūtu, cerot, ka sagatavošanās procesā izlietie sviedri Cīrihē nesīs uzvaras.
Harija Vītoliņa vadītā komanda ceļā dodas ar septiņiem pasaules čempionāta debitantiem, tomēr arī ar spilgtiem līderiem visās pozīcijās.
Labi padarīta darba sajūta
Savas pirmās pasaules meistarsacīkstes aizvadīs aizsargi Artūrs Andžāns un Latvijas hokeja jaunā zvaigznīte Alberts Šmits, tāpat kā uzbrucēji Sandis Vilmanis, Oskars Lapinskis, Kristaps Skrastiņš, Patriks Zabusovs un Olivers Mūrnieks. Patiesībā debitanti sanāk pat astoņi, jo Miks Tumānovs pērn Stokholmā tika iekļauts komandas pieteikumā, taču laukumā nedevās, tomēr viņa CV viens pasaules čempionāts statistiski jau ir ierakstīts.
Kā pēdējie no komandas tika atskaitīti aizsargi Kristofers Bindulis, Markuss Komuls un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Komuls komandā bija iepriekšējos divos čempionātos, Bindulis spēlēja 2017. gadā pie Boba Hārtlija, Veinbergs pirms četriem gadiem Vītoliņa pirmajā sezonā, taču šoreiz konkurencē ar citiem viņu svaru kauss izrādījās par vieglu.
"Šis gads no citiem atšķiras ar to, ka lielākā daļa spēlētāju, kuri ar mums bija pirmajā dienā, palikuši līdz beigām. Esam izgājuši cauri smagam darba procesam, un fiziski komanda ir gatava. Visiem ir ko pierādīt, tāpēc ceļā dodamies ar optimistisku noskaņojumu un labi padarīta darba sajūtu," Vītoliņš uzsver, ka komanda ir gatava Cīrihes pārbaudījumiem.
Kopš viņš ir pie izlases stūres, šis būs otrs jaunākais sastāvs – 2022. gadā komandas spēlētāju vidējais vecums bija 26,2 gadi, bet šogad – 27,16 gadi. No tiem, kas februārī piedalījās Milānas olimpiskajās spēlēs, ierindā palikuši 12, gandrīz puse, taču no Nacionālās hokeja līgas (NHL) ir tikai Sandis Vilmanis, kurš pēdējās pārbaudēs pret Norvēģiju pieteicās uz izlases uzbrukuma līdera godu.
Sprukta un Daugaviņa pēdās
Latvijas izlases sastāva pēdējā vagonā kā pēdējais iekāpa 17 gadus vecais uzbrucējs Olivers Mūrnieks, kurš vēl pavisam nesen bija viens no U-18 izlases līderiem, palīdzot tai izcīnīt vēsturisko ceturto vietu jauniešu čempionātā. Vītoliņš viņu izsauca, kad muguras traumas dēļ no kandidātu loka izkrita Rihards Bukarts. "Dzīvē ir tā, ja dod iespēju, tā ir jāņem. Domājām, ka tā būs viena pārbaudes spēle ar skatu nākotnē, bet viņš paņēma šo iespēju jau pirmajā spēlē. Olivers ir malacis," jauno uzbrucēju uzslavēja galvenais treneris. Mūrnieks jau debijas mačā pret Norvēģiju guva vārtus, bet nākamajā tika pie rezultatīvas piespēles. Lai arī abas spēles viņš aizvadīja kopā ar Mārtiņu Dzierkalu un Haraldu Egli, Vītoliņš tomēr vēl nesteidza apstiprināt, ka šāds pats virknējums laukumā dosies arī pirmajā spēlē Cīrihē.
Lai nu kā, bet Mūrnieks būs tikai trešais Latvijas hokejists, kurš vienas sezonas laikā pasaules čempionātos spēlējis visu vecumu izlasēs. Pirmais 1999./2000. gada sezonā bija Jānis Sprukts, savukārt 2005./2006. gada sezonā tādu pašu "hat trick" iespēja Kaspars Daugaviņš.
Mūrnieks kļūs arī par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš spēlējis pieaugušo pasaules čempionātā – sestdien, kad gaidāms mačs pret Šveici, viņam būs 17 gadi un 289 dienas, savukārt Daugaviņam 2006. gada debijā bija 17 gadi un 358 dienas.
Oliveram šī sezona nav bijusi viegla, jo tās laikā divas reizes gūts smadzeņu satricinājums. Kvebekas junioru līgā (QMJHL) Kanādā viņš Sentdžonas "Sea Dogs" komandā 31 spēlē sapelnīja 20 (7+13) punktus, U-20 izlasē četrus (1+3), bet U-18 komandā sešus (1+5). Mūrnieks, tāpat kā vienaudzis Alberts Šmits, šovasar tiks izraudzīts NHL draftā. Pērn viņš drafta prognozēs tika minēts kā pirmās kārtas beigu daļas kandidāts, toties tagad viņa akcijas ievērojami kritušās, bet dalība pasaules čempionātā NHL klubu interesi var atjaunot.
Jāizceļ vēl viens debitants – 24 gadus vecais Patriks Zabusovs. Viņš ir pirmais hokejists pēc Riharda Mareņa 2019. gadā, kurš uz pasaules čempionātu brauks kā pašmāju līgas spēlētājs, jo sezonas otro pusi Zabusovs aizvadīja Jelgavas "Zemgalē".
Gaidīs Tralmaku
Čempionātam katra komanda var pieteikt 25 spēlētājus – trīs vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus. Latvijas izlase savu pieteikumu uzreiz neaizpildīs, jo sekos līdzi, kā Ziemeļamerikā AHL Kaldera kausa izcīņā sekmējas Eduardam Tralmakam un viņa pārstāvētajai Grandrepidas "Griffins". Ātrākais, kad Melleņu barons varētu būt brīvs, ir 21. maijs, vēlākais – 25. maija rīts, ar nosacījumu, ka favorīti no Grandrepidas zaudē Čikāgas "vilkiem". Tralmakam pēdējos lielajos izlases turnīros bijusi nozīmīga loma, jo viņš bija rezultatīvākais komandā gan pērn pasaules čempionātā Stokholmā, gan nesen olimpiskajā Milānā. "Ja redzēsim, ka viss iet uz to, ka viņš mums var pieslēgties, tad taupīsim Tralmakam vietu. Citus no Ziemeļamerikas negaidām, pirms pāris dienām runāju ar Rodrigo Ābolu, viņš ar sirdi grib uz izlasi, bet trauma liedz startēt. Rodrigo tikai pavisam nesen sācis treniņus kopā ar dažiem partneriem, normāla treniņu procesa ar komandu viņam nav bijis, bet šīs nedēļas beigās vēl ieplānots ārstu apmeklējums," par iespējamo papildinājumu no okeāna otra krasta stāsta Vītoliņš.
Katram sava loma
Iztrūkstot vairākiem potenciālajiem komandas līderiem, nav tā, ka vieta paliktu tukša. Vārtsargu līnijā neapstrīdams pirmais numurs ir Kristers Gudļevskis, kurš aizvadīja piecas pārbaudes spēles un visās komanda uzvarēja. Aizsardzībā stabilas izlases vērtības ir Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Oskars Cibuļskis, kurš savos 38 gados ir vecākais izlasē. Savukārt uzbrukumā daudz tiks gaidīts no pirmajām divām maiņām. Pirmajā kopā ar Sandi Vilmani un jauno komandas kapteini Rūdolfu Balceru centrā iespēlēts Deniss Smirnovs, bet otrajā kopā salikti rūdītie Oskars Batņa (centrā), Toms Andersons un Renārs Krastenbergs.
"Divas ar pusi maiņas mums ir skaidras, par pārējo skatīsimies, jo vēl ir dažas dienas pārdomām. Tāpat jāizdomā, vai uz pirmo spēli pieteiksim 19 vai 20 laukuma spēlētājus, taču pirmajā mačā iesim ar septiņiem aizsargiem,"
taktiskās nianses atklāj Vītoliņš. "Gribas, lai puiši sajustu pārliecību par ieguldīto darbu un nostrādātu tā, lai pēc čempionāta varētu pateikt – esam izdarījuši maksimumu. Vienmēr esmu teicis, ka ieguldītais darbs secen neaizies. Galvenais, katram saprast, ko no viņa gaida, jo katrā komandā ir savas prioritātes – pirmajām maiņām lielāks spēles laiks, jo no viņiem gaida rezultātu, bet no 3.–4. maiņas vairāk gaida drošību. Man ir svarīgi, lai puiši saprot, ka uzdevumi būs citādi nekā vadošajiem, bet vienlaikus arī no viņiem sagaidām aktīvu, agresīvu spēli, cerams, ar gūtiem vārtiem," Vītoliņš skaidro lomu sadalījumu. Plāns esot arī par vārtsargu izmantošanu, taču tas atkarībā no situācijas var mainīties. "Jāskatās, cik intensīvas būs spēles, cik Gudļevskis būs noslogots. Pirms diviem gadiem Ostravā bija tik daudz metienu, ka viņš knapi no laukuma nogāja. Jā, Grigalam un Mitenam izpaliek spēļu prakse, tas tā ir, bet viņi ir spēlējuši labā līmenī un saprot atbildības sajūtu, ja pēkšņi kaut kas mainīsies."
Izbaudīt hokeju un Šveici
- Rūdolfs Balcers, Latvijas izlases kapteinis: "Esam aizvadījuši labu sagatavošanās ciklu, un mums ir izveidojusies interesanta komanda ar vairākiem jauniem spēlētājiem. Uz Cīrihi braucam ar emocijām, mēģināsim parādīt labāko spēli un sasniegt labākos rezultātus. Komandā noskaņojums ļoti labs, jauni puikas, daudz enerģijas, ģērbtuvē ir jūtama jaunība, esam kā brāļi ģimenē. Līdzjutējiem, kuri mūs atbalstīs klātienē, novēlu izbaudīt ne tikai hokeju, bet arī Šveici, jo tā ir skaista valsts ar apbrīnojamu dabu. Jā, aliņš tur ir dārgs, bet ar to gan jau kaut kā."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu