Otrdien dienas vidū uz laiku tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novadā, un iedzīvotāji saņēma šūnapraides ziņas.
Apdraudējuma laikā, kad Latvijas gaisa telpā novērots no ārzemēm ielidojis drons, tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuru iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu. Vairākos novados otrdien tika pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Skarto reģionu iedzīvotāji tika aicināti uzturēties telpās, ievērot “divu sienu principu”, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt pa tālruņa numuru 112.
