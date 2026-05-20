Latvijas hokejists Pēteris Bulāns kļuvis par Kvebekas junioru hokeja līgas (QMJHL) čempionu, kopā ar Šikutimi "Sagueneens" komandu izcīnot Žila-Kurto vārdā nosaukto trofeju (attēlā), kas vizuāli ļoti līdzinās Stenlija kausam.
Finālsērijā Šikutimi komanda ar 4:2 pārspēja Monktonas "Wildcats", 21 gadu vecajam Bulānam bija liela loma komandas panākumā. Finālā viņš sešos mačos izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm. Sērijas piektajā spēlē, kurā "Sagueneens" uzvarēja ar 7:6, lai gan atradās iedzinējos ar 0:4, Bulāns trešajā periodā guva trīs vārtus. Pēteris Šikutimi komandu pārstāvējis četras sezonas, bet nākamajā kļūs par studentu un spēlēs Bovlingrīnas štata universitātes hokeja komandā NCAA čempionātā.
Gadu mijā Bulāns bija Latvijas U-20 izlases kapteinis, viņš piedalījies divos jauniešu un divos junioru pasaules čempionātos, bet lielajā izlasē vēl nav spēlējis. Pirms šīs sezonas uzbrucējs tika uzaicināts uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Vegasas "Golden Knights" treniņnometni.
Kvebekas junioru līga ir viena no trim vadošajām junioru līgām Kanādā. Šikutimi komanda par QMJHL čempioni kļuva ceturto reizi, taču iepriekšējais triumfs tika piedzīvots pirms 32 gadiem.
