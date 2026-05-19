Sociālajos medijos lietotāju uzmanību piesaistījis kāds TV3 ziņu sižets, kur pagaidu valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) titros kļūdaini pieteikts kā ēdiena piegādātājs no Indijas, liecina publikācijas tiešsaistē.
Sociālā medija "Facebook" lietotāja Zane Pjatokova pamanījusi radušos misēkli un to publicējusi sava profila laika līnijā.
Uz to sociālajā medijā "X" reaģējis arī pats Kulbergs.
Kāda vietnes "X" lietotāja, atbildot politiķim, rakstījusi: "VID šo vēl sapratīs, bet ar Nacionālo apvienību būs grūtāk."
TV3 misēkli operatīvi labojis un tagad sižetā Kulbergs pieteikts kā Ministru prezidenta amata kandidāts.
