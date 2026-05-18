Rīgas maratonā nedēļas nogalē visās distancēs kopā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 46 tūkstoši no 116 valstīm, pārsniedzot pirms gada sasniegto labāko rādītāju, kad rikšoja nedaudz virs 40 tūkstošiem entuziastu.
Maratonā uzvarēja kenijietis Kelvins Kiptū Kororia (2.08:59), bet labākais no mūsu sportistiem bija un par Latvijas čempionu sesto reizi kļuva Kristaps Bērziņš (2.23:50), kuram kopējā konkurencē devītā vieta. Sieviešu konkurencē Latvijas čempiones gods astotajā vietā finišējušajai Annai Klučņikai (2.53:40), bet uzvarēja etiopiete Ajantu Kumela (2.26:40), kura Rīgā bija ātrākā arī pērn. Gan Kumela, gan Kororia finišēja ar otro visu laiku labāko rezultātu Rīgas maratonā, par attiecīgi 22 un astoņām sekundēm atpaliekot no 2019. gadā sasniegtā rekorda.
Pusmaratonā ātrāki par stundu bija divi kenijieši, uzvarot Čārlzam Mbatam Matatam (59:15), sievietēm jaunu sacensību rekordu sasniedza etiopiete Edžgajehu Taja (1.04:22), kura 2023. gadā pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzu 10 000 metros un Parīzes olimpiskajās spēlēs šajā pašā distancē bija sestā. Jānim Višķeram 18. vieta (1.12:50), Ilzei Jumiķei – 10. (1.21:35). Arturs Medveds laboja Latvijas rekordu jūdzes skrējienā (4:09,4 minūtes) un uzvarēja 10 kilometros (30:01).
Rīgas maratons notiek kopš 1991. gada un ir vienīgais ar starptautiskās federācijas Zelta kvalitātes zīmi novērtētais maratons Ziemeļeiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu