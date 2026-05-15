Šovasar sāksies filmēšana jaunajam "Go3" iepazīšanās šovam "Randiņš ar brāli", kurā improvizācijas teātra aktieris un TV3 pārmaiņu realitātes raidījuma "Izrāviens" uzvarētājs Oskars Kozlovskis dosies uz saulaino Spāniju, lai atrastu īstu mīlestību. Viņam līdzi būs arī trīs brāļi, kuri palīdzēs izvēlēties to vienīgo, kas patiesi iederēsies viņa dzīvē.
Oskars Kozlovskis ir harismātisks vecpuisis, kurš dzīvi nevis vienkārši dzīvo, bet izspēlē kā labāko improvizācijas teātri. Viņš ir pozitīvs, asprātīgs un vienmēr gatavs radīt smieklus, kas izglābj pat visklusāko vakaru. Kā improvizators un pasākumu vadītājs Oskars lieliski prot radīt atmosfēru, kurā cilvēki jūtas labi un brīvi. Šajā šovā viņam blakus būs arī trīs brāļi, kuri palīdzēs atrast tieši to sievieti, kas patiesi iederēsies viņa dzīvē.
Aiz Oskara jokiem un viegluma slēpjas vīrietis ar ļoti spēcīgām vērtībām. Ģimene viņam ir vissvarīgākais – viņš augstu vērtē sirsnīgas, patiesas attiecības un cilvēkus, kuri prot būt īsti. Viņa dzīves pamats ir divas meitas, mīloši vecāki un brāļi, kuri vienmēr ir bijuši viņa lielākais atbalsts.
Ikdienā Oskars ir kustībā. Sports, veselīgs dzīvesveids un enerģija ir neatņemama viņa daļa. Dīvāns nav viņa teritorija – viņš drīzāk sagaidīs saulrietu skrējienā vai sāks dienu sporta zālē, jo viņam patīk justies dzīvam un iedvesmot arī citus.
Oskars ir unikāls "divi vienā" vīrietis – gan darītājs, gan baudītājs. Viņš prot uzbūvēt māju, tikt galā ar instrumentiem un praktiskiem darbiem, bet tikpat labi spēj pagatavot gardas vakariņas un radīt mājīgu atmosfēru. Viņš meklē sievieti, kura ir gatava piedzīvojumiem – tādu, kas ar prieku dosies sēņot rasainā rītā, parakties dobē vai spontāni aizbraukt dabā. Ja kādai svarīgāki ir "baltie cimdiņi" un perfekti režisēti notikumi, tad ar Oskaru ceļi, visticamāk, nesakritīs. Oskars tic vienkāršai patiesībai: sirsnīgs, patiess smaids spēj atvērt visas durvis… arī tās, kas ved pie viņa.
Ja esi vismaz 18 gadus veca un vēlies iepazīt vīrieti, kurš apvieno humoru, sirsnību un dzīvesprieku, tad līdz 20. maijam aizpildi pieteikumu šeit.
