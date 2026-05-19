Aicinot Saeimas deputātu Andri Kulbergu ("Apvienotais saraksts") veidot nākamo valdību pēc Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") atkāpšanās, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sestdien preses konferencē teica: "Aicinu visus politiskos spēkus izveidot valdību un beidzot saprast, ka situācija ir nopietna." 

Mudinot aizvainojumus un saasinātu retoriku nolikt malā, E. Rinkēvičs uzsvēra, ka sliktākais variants šajā situācijā būtu tā saucamā tehniskā valdība, kad darbu turpina demisionējis Ministru kabinets, kurā nav divu – zemkopības un aizsardzības – ministru, bet šajās jomās jāpieņem būtiski lēmumi. Pēc atstādināšanas uzsāktā kriminālprocesa dēļ no amata pirmdien aizgāja arī Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kuram bija uzticēta atbildība par darba grupu, kas sagatavo drošas vēlēšanas.

Ja turpinās strādāt demisionējusī valdība, tas nozīmē, ka tā nevar nodrošināt sadarbības mehānismu, lai Saeimā netiktu pieņemti lēmumi, kas var ietekmēt valsts budžetu, uzskata prezidents. "Jaunā Vienotība" ("JV"), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie" apņēmušies arī turpmāk koordinēt savu sadarbību parlamentā, lai netiktu pieņemti lēmumi, kas var radīt neprognozējamas sekas, "Latvijas Avīzei" teica "JV" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.

