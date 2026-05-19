Astrologs un grāmatu autors Andris Račs 63 gadu vecumā kļuvis par tēvu savam septītajam bērnam — meitiņai Agnesei, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Andris Račs un viņa sieva Baiba, kura ir 25 gadus jaunāka par astrologu, vasaras sākumā atzīmēs 18. kāzu jubileju. Račs atklājis, ka bērniņa nākšana pasaulē viņiem ir īsts brīnums un īpaša dāvana kāzu jubilejā. Viņš norādījis, ka abi ar sievu vēlējušies vēl vienu bērnu un mazulis bijis ļoti gaidīts.
No iepriekšējām attiecībām Andrim ir trīs jau pieauguši bērni, savukārt laulībā ar Baibu pasaulē nākušas četras atvases.
Jaundzimušajai meitiņai dots vārds Agnese. Andris, ielūkojoties zvaigznēs, pārliecinājies, ka meitai dotais vārds ļoti labi atbildīs viņas personībai.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu