Naktī uz piektdienu Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk NBS paziņoja, ka apdraudējums ir beidzies.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informēja attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
"NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības," paziņojumā pauž NBS, "kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama."
Pašvaldības reaģē dažādi
Rēzeknē piektdien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, apstiprināja pašvaldībā.
Sākotnēji pašvaldība informēja, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā visās izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Pašvaldība norādīja, ka pēc apdraudējuma beigām tiks pieņemts atsevišķs lēmums par darba organizāciju.
Pilsētas mērs Jānis Tutins ("Kopā Latvijai"/LPV) apliecināja, ka, ņemot vērā apdraudējuma beigšanos, visas iestādes strādā ierastajā režīmā. Viņš norādīja, ka papildu informācija par to, kas šonakt varētu būt noticis, viņam nav.
Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos.
Ludzas novada pašvaldība vēl pirms brīdinājuma atcelšanas informēja, ka visās Ludzas novada izglītības iestādēs mācību process ir atcelts. Vienlaikus izglītības iestādes nepieciešamības gadījumā nodrošinās bērnu uzņemšanu. Tāpat vietvara informēja, ka pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā.
Savukārt Krāslavas novada pašvaldība informēja, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnudārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādās attālinātā dežūrrežīmā, agrā rītā vēstīja vietvara.
