Krievijas bruņotie spēki ceturtdienas rītā veica masīvu gaisa uzbrukumu Kijivai.
"Ienaidnieks dod triecienu Kijivai ar bezpilota lidaparātiem un ballistiskajām raķetēm," lietotnē "Telegram" paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
"Pilsētā notiek sprādzieni. Galvaspilsēta ir pakļauta masīvam ienaidnieka uzbrukumam," viņš piebilda.
Kijivas Dņipro rajonā krītošas dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēku uz piecstāvu dzīvojamās ēkas jumta. Holosejevas rajonā atlūzas nokrita uz ceļa braucamās daļas.
Solomjankas rajonā aizdegās automobilis stāvvietā. Oboloņas rajonā atlūzas trāpīja biznesa centra ēkai un dzīvoklim dzīvojamēkas 12. stāvā, izraisot ugunsgrēku, pavēstīja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.
Darņicas rajonā ir sagruvušas dzīvojamās ēkas konstrukcijas, un zem gruvešiem ir bloķēti cilvēki.
Tkačenko ziņo, ka nakts triecienā Kijivai nogalināts vismaz viens cilvēks un 16 ievainoti.
Tikmēr gaisa spēki brīdina, ka Kijivas virzienā lido vēl vismaz viena raķete.
Tiek ziņots arī par bezpilota lidaparātiem, kas joprojām tuvojas Ukrainas galvaspilsētai un citām pilsētām.
Gaisa trauksme Kijivā un vairākos citos Ukrainas reģionos turpinās.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 345 240
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 345 240 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1060 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 931 tanku, 24 557 bruņutransportierus, 42 053 lielgabalus un mīnmetējus, 1787 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1379 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 352 helikopterus, 289 678 bezpilota lidaparātus, 4585 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 96 355 automobiļus un autocisternas, kā arī 4183 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
