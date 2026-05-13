Slimību profilakses un kontroles centrs izplatījis brīdinājumu, kā Latvijas iedzīvotājiem, dodoties ceļojumos, izvairīties no inficēšanās ar dzīvībai bīstamo hantavīrusu. Kruīza kuģi, kurā konstatēts hantavīrusa uzliesojums, pie Tenerifes epidemioloģiski drošā veidā ir pametuši pēdējie cilvēki, trīs miruši. Pasaules Veselības organizācijas ieskatā globālā pandēmija nesāksies, bet lokāli uzliesmojumi var būt, vēsta 360TV Ziņas.
Hantavīrusu galvenokārt pārnēsā grauzēji, piemēram, peles, žurkas un kurmji. Cilvēki var saslimt, ieelpojot putekļus, kuros ir grauzēju izkārnījumi vai siekalas, kā arī pieskaroties pašiem grauzējiem un netīrām virsmām.
Slimību kontroles un profilakses centrs aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, dodoties ārvalstu ceļojumos, arī pārgājienos dabā, kempingos vai lauku apvidos.
- Ieteicams izvēlēties tīras, labi uzturētas naktsmītnes bez redzamām grauzēju pazīmēm.
- Tāpat neatstāt pārtiku atklātā veidā, bet uzglabāt to noslēgtos traukus.
- Izvairīties no vietām ar uzkrātiem atkritumiem vai stāvošu ūdeni.
- Lietot tikai drošu dzeramo ūdeni un neēst pārtiku, kas varētu būt nonākusi saskarē ar grauzējiem.
- Neaiztikt dzīvus vai beigtus grauzējus un to izdalījumus.
- Stingri ievērot higiēnas prasības kempingos.
- Izvairīties no netīrām, slikti vedinātām, putekļainām telpām (šķūņi, noliktavas), kur var būt grauzēju izkārnījumi.
- Valkāt slēgtā tipa apavus, īpaši lauku apvidos.
- Vajadzības gadījumā lietot cimdus.
“Ja mēs konkrēti domājam par valstīm, tad saistībā ar pašreiz konstatēto hantavīrusu uz kruīza kuģa, tad tā noteikti ir Dienvidamerika, Ziemeļamerika, bet, skatoties statistiku, mēs ar hantavīrusu varam sastapties arī jebkurā no Eiropas valstīm. Tikai jāatceras, ka Eiropā konstatētie hantavīrusa gadījumi ir atšķirīgi no šī hantavīrusa paveida, kas ir reģistrēts pasažieriem uz kruīza kuģa,” stāsta Sigita Geida, Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģe.
Saistībā ar hantavīrusu uzliesmojumu uz kruīza kuģa, Latvijas iedzīvotājiem inficēšanās risks ir vērtējams kā zems, informē Slimību profilakses un kontroles centrs. Vienlaikus arī Latvijā pēdējos gados konstatēti trīs līdz seši inficēšanas gadījumi, taču infekcijas paveids nav tik bīstams, kā saslimušajiem uz kruīza kuģa. Speciālisti gan aicina Latvijas iedzīvotājus būt piesardzīgiem, dodoties ceļojumā uz jebkuru valsti. Īpaši dodoties dabas tūrisma pārgājienos vai ceļojumos uz lauku reģioniem.
