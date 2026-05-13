Piektdien, 15. maijā, plkst. 19 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā izskanēs kamerorķestra "Sinfonia Concertante" cikla "Meistari un mācekļi" koncerts "Pavasara pastorāle", kas veltīts izcilās flautistes un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docentes, mākslas doktores Ilzes Urbānes jubilejai.
Koncertā kā solistes līdzās Ilzei Urbānei uzstāsies viņas studentes — Anna Beskidova no Čehijas, Demija Nate Ozoliņa, Zane Ozola, Austra Svikle, Terēza Tīrmane, Evelīna Šterna un Alise Luīze Legzdiņa. Diriģents — arī flautists un pedagogs no Luksemburgas — Karlo Jans, kurš Latvijas mūzikas vidē pazīstams jau vairāk nekā divdesmit gadus.
Cikla "Meistari un mācekļi" idejas centrā ir pedagoga un studentu radošais dialogs, ļaujot jaunajiem mūziķiem iegūt profesionālu koncertpieredzi līdzās pieredzējušiem māksliniekiem. Koncerta programmā līdzās baroka laikmeta opusiem skanēs arī 20. gadsimta un mūsdienu komponistu darbi, atklājot flautas repertuāra daudzveidību un instrumenta tembrālās iespējas.
Programmā iekļauti Antonio Vivaldi koncerti pikolo flautai un divām flautām ar orķestri, kuros atklājas baroka laikmeta muzikālā virtuozitāte un kontrastējošās noskaņas. Amerikāņu komponista Artūra Fūtes "Nakts skaņdarbs" veido lirisku un introspektīvu programmas līniju, savukārt jaunās komponistes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas katedras studentes Danielas Danenbergsones jaundarbs "One’s Own Contrary Instincts" koncertā iezīmēs laikmetīgās mūzikas klātbūtni.
Īpaša vieta programmā atvēlēta Andra Vecumnieka koncertam divām flautām un stīgu orķestrim, kas komponēts 1985. gadā kā veltījums flautistam un pedagogam Imantam Sneibim un toreizējai Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas audzēknei Ditai Krenbergai. Skaņdarbs izceļas ar dramatisku spriegumu un bagātīgu orķestra instrumentāciju, pretstatot to divu flautu koncentrētajam muzikālajam materiālam.
Koncerta kulminācijā skanēs spāņu komponista Hoakina Rodrigo "Pastorālais koncerts" flautai un orķestrim, ko atskaņos Ilze Urbāne. Šis opuss tiek uzskatīts par vienu no tehniski sarežģītākajiem skaņdarbiem flautas repertuārā un savulaik veltīts ievērojamajam flautistam Džeimsam Golvejam.
Kamerorķestris "Sinfonia Concertante" vairāk nekā divas desmitgades aktīvi piedalās Latvijas koncertdzīvē, īpašu uzmanību veltot jaunās paaudzes mūziķu iesaistei un laikmetīgās mūzikas atskaņojumiem. Koncerts "Pavasara pastorāle" turpina šo ievirzi, vienā koncertprogrammā apvienojot pieredzējušus māksliniekus, jaunos flautistus un dažādu paaudžu komponistu mūziku.
Ieeja koncertā ir bez maksas.
