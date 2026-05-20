Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta trešajā spēlē Cīrihē smagā cīņā ar 1:3 zaudēja Austrijas hokejistiem, sarežģījot savas izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā.
Harija Vītoliņa trenētajai komandai bija lērums iespēju gūt vārtus, taču tas izdevās tikai komandas kapteinim Rūdolfam Balceram, kurš ar četriem precīziem metieniem trīs spēlēs kļuvis par turnīra labāko snaiperi.
Pirms spēles vairākkārt tika piesaukts pērn Stokholmā piedzīvotais kaunpilnais zaudējums austriešiem ar 1:6. Par to runāja arī Latvijas izlases ģērbtuvē – kapteiņa asistents Kristaps Zīle uzrunā komandas biedriem atgādināja, ka nepieciešams revanšs. Spēles sākumā aktīvāki gan izrādījās pretinieki, spēlējot vienkāršu hokeju un prasmīgi izdarot spiedienu jau mūsu aizsardzības zonā. Pirmajā periodā pēc Olivera Mūrnieka kļūdainas piespēles aizsardzības zonā Kristers Gudļevskis vēl glāba, bet, kad otrajā periodā līdzīgā manierē ripu no mūsu laukuma puses neizdabūja pieredzējušie Zīle un Mārtiņš Dzierkals, arī Gudis bija bezspēcīgs.
Trešā perioda sākumā Balcers ar negaidītu metienu beidzot pārspēja Somijā dzimušo Austrijas izlases vārtsargu Atti Tolvanenu, atjaunojot līdzsvaru 1:1, taču četras minūtes vēlāk pretinieki izmantoja vairākumu, ripai tikai mazliet šķērsojot Gudļevska vārtu līniju pēc Bendžamina Nisnera metiena. Izglābties diemžēl neizdevās, beigās austriešiem iemetot arī tukšos vārtos.
Izmaiņas sastāvā
Pirmajās divās spēlēs traumas dēļ laukumā nedevās viens no izlases uzbrukuma līderiem Renārs Krastenbergs. Atšķirībā no aizsarga Arvila Bergmaņa, kurš pirmajā treniņā Cīrihē guva pleca traumu, Krastenbergs tomēr palika ar komandu un vakar ar visiem kopā piedalījās arī rīta treniņā, pēc kura viņš oficiāli tika pieteikts turnīram. Izlasē 100 spēles aizvadījušais Krastenbergs, tāpat kā pēdējos divos pārbaudes mačos pret Norvēģiju, spēlēja trešajā virknējumā kopā ar Haraldu Egli un jauno Oliveru Mūrnieku. Tāpat uzbrucējam bija sava loma otrajā vairākumā brigādē, kurā pirmajās divās spēlēs darbojās Mūrnieks.
Krastenbergam šis ir piektais pasaules čempionāts karjerā. Renāram atgriežoties ierindā, malā palika ceturtās maiņas centrs Gļebs Prohorenkovs. Savukārt Patriks Zabusovs joprojām nav pieteikts čempionātam, jo tiek taupīta vieta Eduardam Tralmakam, kurš gatavs steigt palīgā, ja Grandrepids "Griffins" komandai noslēgsies sezona AHL Kaldera kausa izcīņā.
Bez olimpiskā čempiona
Cīrihes grupā pēc trim spēļu kārtām Šveices un Somijas izlasēm ir maksimālais deviņu punktu skaits, kamēr vēl viena hokeja lielvalsts – pasaules un olimpiskā čempione ASV – izcīnījusi tikai vienu panākumu trīs mačos. Jeņķiem šogad nav tas spēcīgākais sastāvs, no pērnā gada čempionāta ir tikai aizsargs Meisons Lorejs. Viņu potenciāli lielākā zvaigzne Metjū Tkačaks, lai gan tika solīts, pagaidām turnīram vēl nav pieteikts, tomēr viena vieta ASV izlases pieteikumā vēl ir brīva un gan jau Milānas olimpiskais čempions arī dosies laukumā. Pēdējā spēlē pret somiem amerikāņi pieļāva savam līmenim nepierasti daudz kļūdu, beigās zaudējot ar nepatīkamu rezultātu 2:6, taču jāatceras, ka ziemeļamerikāņi parasti lēni iejūdz, bet, kad uzņem tempu, viņus apstādināt ir grūti.
Prāgā slavē izturīgo Dzierkalu
Dienu pēc tam, kad Mārtiņš Dzierkals guva vārtus mačā pret Vāciju, Čehijas ekstralīgas klubs Prāgas "Sparta" paziņoja, ka ar latviešu uzbrucēju pagarinājusi līgumu vēl uz vienu sezonu. "Viņš ir mūsu labākais uzbrucējs skaitliskajā mazākumā. Lielisks slidotājs un strādīgs spēlētājs," Dzierkalu slavējis Prāgas kluba direktors Tomāšs Divīšeks. Dzierkalam spēle pret Austriju bija 100. šajā sezonā!
Viņš Čehijas ekstralīgā 50 spēlēs tika pie 15 (7+8) rezultativitātes punktiem, bet izslēgšanas spēlēs, kur "Sparta" tika līdz pusfinālam, pievienoja vēl četrus (2+2) punktus 19 mačos. Tāpat viņš astoņās Čempionu līgas spēlēs iemeta četras ripas, bet četrās Špenglera kausa izcīņas spēlēs izcēlās ar trim precīziem metieniem. Savukārt Latvijas izlasē viņam šosezon jau ir 17 spēles.
"Komandas jaunais treneris Patriks Augusta ļoti vēlējās, lai Dzierkals paliktu Prāgā, un arī Mārtiņam bija liela vēlme pie mums spēlēt arī nākamajā sezonā," Divīšeks atklāja, ka sarunās par jaunu līgumu šķēršļu neesot bijis.
Rezultāti. Hokejs
Pasaules čempionāts
A grupa
- Latvija – Austrija 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Vārti: 27:11 Harnišs (Stapelfelds) 0:1, 40:25 Balcers (Smirnovs, Šmits) 1:1, 44:23 Nisners (Šneiders, Rorers, vair.) 1:2, 59:58 Rorers (Nikls, tukšos vārtos). Vārtsargi: Gudļevskis – Tolvanens. Metieni: 26:14.
- Somija – ASV 6:2, Šveice – Vācija 6:1. Situācija: Šveice 9 punkti, Somija 9, Austrija 9, Latvija 3, ASV 3, Ungārija, Lielbritānija, Vācija – 0.
B grupa
- Kanāda – Dānija 5:1, Čehija – Zviedrija 4:3, Norvēģija – Itālija 4:0. Situācija: Kanāda 9, Čehija 7, Slovākija 6, Norvēģija 6, Zviedrija 3, Slovēnija 2, Itālija, Dānija – 0.
