No šī gada 12. augusta spēkā stāsies jaunā ES Iepakojuma un izlietotā iepakojuma regula (PPWR), kas būtiski mainīs prasības visā Eiropā.
"Tas nozīmē pārmaiņas gan uzņēmumiem, gan patērētājiem – no iepakojuma dizaina un sastāva līdz marķējumam un pārstrādei," informē SIA "Latvijas Zaļais punkts" izplatītajā paziņojumā.
Jaunā regula jeb PPWR ("Packaging and Packaging Waste Regulation") nav tikai kārtējā formālā prasību maiņa. "Šī regula pakāpeniski mainīs visu iepakojuma apriti: no tā, kā iepakojums tiek izstrādāts un marķēts, līdz tam, kā tas nonāk atkritumu šķirošanas konteinerā un pārstrādē. Latvijā tas būs īpaši būtiski, jo līdzšinējā prakse rāda, ka daļa iepakojumu joprojām ir nepietiekami skaidri marķēti, izgatavoti no grūti pārstrādājamiem materiālu salikumiem vai pat bez norādīta materiāla veida," skaidro SIA "Latvijas Zaļais punkts" valdes loceklis Kaspars Zakulis.
Viņš atsaucas arī uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) īstenotu pētījumu ES projekta "LIFE Waste To Resources IP" ietvaros, kurā, analizējot vairāk nekā 3000 iepakojumu Latvijas tirdzniecības vietās, secināts: tirgū joprojām ir liela materiālu daudzveidība un nepietiekami skaidrs marķējums. "Būtiski, ka 22% analizēto iepakojumu materiāls vispār nebija norādīts, kas apgrūtina gan pareizu šķirošanu, gan kvalitatīvu pārstrādi," turpina Zakulis.
Mazajiem uzņēmumiem lielākās izmaiņas būs saistītas ar nepieciešamību precīzāk pārzināt savu produktu iepakojumu. "Vairs nepietiks tikai ar to, ka tas ir vizuāli pievilcīgs, ērts vai piegādātāja piedāvāts kā "videi draudzīgs"," tā Zakulis. Uzņēmējam būs jāspēj pierādīt, no kāda materiāla iepakojums ir izgatavots, vai tas ir pārstrādājams un vai iepakojuma risinājums nav pārmērīgs attiecībā pret pašu produktu. "Tas nozīmē praktisku mājasdarbu: sakārtot iepakojuma specifikācijas, pārskatīt piegādātāju līgumus, uzdot vairāk jautājumu par materiālu sastāvu un izvairīties no risinājumiem, kuru pārstrāde Latvijā vai citviet ES ir apgrūtināta," iesaka SIA "Latvijas Zaļais punkts" valdes loceklis.
Īpaši svarīgs būs marķējums. "Šobrīd cilvēki mēdz saskarties ar situāciju, kad uz iepakojuma ir neskaidri simboli, pretrunīga informācija vai materiāls nav norādīts vispār," vērtē Kaspars Zakulis. "PPWR mērķis ir šo sistēmu padarīt vienotāku un saprotamāku visā Eiropas Savienībā. Tas palīdzēs gan iedzīvotājiem ikdienā pieņemt pareizākus lēmumus par atkritumu šķirošanu, gan pārstrādātājiem iegūt kvalitatīvāku materiālu."
Viņš sola, ka iedzīvotāji pārmaiņas pamanīs pakāpeniski. "Tas nozīmē, ka no 12. augusta iepakojuma apritē viss uzreiz nemainīsies, jo daļa prasību tiks ieviesta pakāpeniski līdz 2030. gadam. Tomēr kopējais virziens ir skaidrs – iepakojumam turpmāk būs jābūt ne tikai praktiskam un vizuāli pievilcīgam, bet arī saprotami marķētam, pamatotam un piemērotam reālai aprites ekonomikai," rezumē Zakulis.
