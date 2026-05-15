Baltijas jūrā vakar atskanējis sprādziens. Tiesa, mācību nolūkos. Tur noslēdzās starptautiskās mīnu meklēšanas mācības un operācija "Open Spirit 2026". Mācību laikā no nesprāgušām mīnām attīrīti kuģošanas ceļi un zvejas rajoni, vēsta 360TV Ziņas.
Kuģis “Virsaitis” ir iebraucis Baltijas jūrā un man aiz muguras redzamie Jūras spēku kuģi šobrīd veic jūras dzelmē 1. un 2. pasaules kara mīnu meklēšanas un vēlāk arī spridzināšanas operāciju.
Šodien gan tā bija vien demonstrācija. Bet mācību laikā astoņās dienās vairāk nekā 500 jūrnieku no 17 valstīm pārmeklēja 120 kvadrātkilometrus Baltijas jūras. Salīdzinājumam – atpuveni trešdaļu Rīgas.
“Mācību laikā mēs atradām vairāk nekā 750 kontaktus. Mazāk nekā 3% no tiem tikai bija sprādzienbīstami. Faktiski mēs atradām 22 sprādzienbīstamus objektus un 20 no tiem mēs neitralizējām,” stāsta Jānis Auce, Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras komandieris, “Open spirit 2026” mācībgrupas komandieris.
Šis ir būtiski visai sabiedrībai kopumā, jo mazina riskus pasažieru kuģiem. Tādi atiet no Liepājas un Ventspils, arī kruīza kuģi Rīgā. Galu galā – jo vairāk neitralizē vecās mīnas, jo drošāka vide arī mūsu zvejniekiem.
“Kad zvejas kuģi paceļ torpēdas aizmuguri vai kaut kādu izrūsējuši mīnu, protams, ka tur ir uztraukums liels. Ir arī mīnas, kuras ir ļoti labi saglabājušās, tad attiecīgi šie bīstamie priekšmeti ir jāatrod un jāneitralizē,” atklāj Māris Polencs, Jūras spēku komandieris, flotiles admirālis.
Mīnu neitralizēšanā būtiska loma ir ūdenslīdēju komandām, un var pat teikt – viņi riskē ar savām dzīvībām mūsu visu drošības labad.
“Tiek pozitīvi identificēts, ka tas ir sprādzienbīstams priekšmets, ūdenslīdēji saņem uzdevumu, saplāno visu, sagatavo sprāgstvielas. Iegremdējās uz šo objektu, novieto sprāgstvielas attiecīgi, kur ir kaujas daļai šai mīnai, un no drošas distances tiek iniciēts un iznīcināts objekts,” stāsta Haralds Liniņš, komandleitnants, Jūras spēku Ūdenslīdēju komandas komandieris.
Pretmīnu mācības gan nav tikai par pagājušā gadsimta mīnām, bet arī par gatavošanos vēl iespējamiem konfliktiem. Pēdējos gados par būtisku drošības risku Baltijas jūrā kļuvuši zemūdens infrastruktūras – kabeļu un cauruļvadu – bojājumi.
Mācības “Open Spirit” ikgadēji rotācijas kārtībā notiek kādā no Baltijas valstīm. Tās ir būtiskas drošības stiprināšanai reģionā, veicinot arī drošu kuģošanu Baltijas jūrā.
