Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") vadītā valdība vairs nav rīcībspējīga, tā trešdien paziņoja abu "Jaunās Vienotības" ("JV") sadarbības partneru – Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" – līderi. 

Pēc tikšanās ar premjeri "Progresīvo" frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs aicināja Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt sarunas par jaunas valdības veidošanu, paziņojot, ka E. Siliņa vairs nevar rēķināties ar "Progresīvo" deputātu balsīm. "Evika Siliņa ir gāzusi pati savu valdību. Tā vairs nav rīcībspējīga," uzskata A. Šuvajevs.

"Progresīvie" nerosinās Saeimā lemt par neuzticību E. Siliņai, jo, lai to izdarītu, ir nepieciešami desmit deputātu paraksti, bet frakcijā ir tikai deviņi deputāti. Savukārt šādu lēmuma projektu ir gatavas iesniegt vairākas opozīcijas partijas. Teorētiski tas Saeimas darba kārtībā varētu būt jau šo ceturtdien.

"Progresīvie" neatsauca savus ministrus. Tas nozīmē, ka kultūras ministre Agnese Lāce un satiksmes ministrs Atis Švinka turpinās darbu valdībā arī pēc tās iespējamās krišanas, jo valdībai ir jāstrādā līdz brīdim, kad Saeima apstiprina jaunu valdību. Taču tā būs tā saucamā tehniskā valdība, kuras iespējas ir ierobežotas. Ja kāda partija ministrus no valdības atsauktu, viņu pienākumi būtu jādeleģē kādam citam ministram.

