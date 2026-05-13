Pašmāju mūziķe KATŌ nāk klajā ar dziesmu "Atdodu miegu" — vieglu un melodisku kompozīciju par iemīlēšanos, kurā miegs, kā cilvēka pamatvajadzība, kļūst otršķirīgs. Dziesmai tapis arī mūzikas videoklips.
Enerģijas un sapņainā skanējuma kombinācija ļāvusi mūziķei klausītājiem nodot vieglas eiforijas piepildītu un nepārspīlēti sentimentālu dziesmu. "Gluži tāpat kā laiku, arī miegu nevar nopirkt par naudu. Ja esi gatavs kādam veltīt savu laiku vai ziedot savas miega stundas, tas nozīmē, ka šis cilvēks Tev ir svarīgs. Man šī dziesma ir par brīdi, kad esi noguris, bet laimīgs, jo esi bijis klātesošs kaut kam īstam — tuvumam, sarunai vai sajūtai, kuras dēļ ir vērts palikt nomodā," par dziesmas nozīmi stāsta KATŌ.
Videoklipa vizuālo noskaņu veidojusi režisore Elvīra Blumfelde, savukārt par operatora darbu, montāžu un krāsu korekciju rūpējies Ivo Skanstiņš. "Kā jau visi, arī mēs ļoti ilgojāmies pēc pavasara, un šis gala rezultāts ir nelielas svinības, sagaidot šo gadalaiku, kur viss un visi sāk ziedēt un atplaukt saulē. Veidojot videoklipu, mums vajadzēja ieraudzīt Rīgu citādāk, ko aicinām darīt arī skatītājus," vizuālo vīziju komentē Elvīra un Ivo.
Dziesma "Atdodu miegu" tapusi kopā ar mūzikas producentu Kristapu Ērgli, ar kuru KATŌ turpina sadarbību pēc 2025. gadā izdotās dziesmas "Portāls". Dziesmas radošajā procesā piedalījās arī mūziķi Jēkabs Kalmanis un IVY, bet par dzīvo instrumentu klātbūtni parūpējās ģitārists Rūdolfs Ozols un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds.
KATŌ ir latviešu dziedātāja un dziesmu autore, kuras mūzika ietver plašu melodismu, ietērptu pop un indie ģitārmūzikas ritmos. Dziesmās dominē viegli asociējamas tēmas kā cilvēku attiecības, sevis pārvarēšana un ikdienas konflikti.
Plašāk sabiedrībā pazīstama ar tādām albumu relīzēm kā "Ko mani putni ēd" (2019) un "Es tā jūtos" (2021), pēdējos gados klausītājus priecējot ar dziesmām — "Portāls" (2025), "Baterijas" (2024) un "Glābšanas veste" (2023). KATŌ ir arī aktīva raidījumu vadītāja, ikdienā uzrunājot klausītājus radiostacijā EHR Latviešu hiti un testējot jaunās paaudzes erudīciju LTV raidījumā "Gudrs un vēl gudrāks" kopā ar Tomu Grēviņu.
Paralēli darbam pie KATŌ repertuāra, šogad tiks piepildīts mūziķes ilgi lolots sapnis par dziesmu albumu bērniem. Desmit stāstu lolojums ar nosaukumu "Ceļoju laikā" pie klausītājiem nonāks jau maija beigās.
