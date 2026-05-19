Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātu Cīrihē sākusi labāk, nekā cerēts, pēc divām spēlēm turnīra tabulā ierakstot trīs punktus.
Pret mājinieci Šveici, kas kopā ar Kanādu līdz šim demonstrējusi jaudīgāko hokeju turnīrā, daudz variantu nebija (2:4), lai gan mūsējie spēlē ilgi turējās, pateicoties vārtsarga Kristera Gudļevska varoņdarbiem (atvairīti 39 metieni!). Savukārt Vāciju mūsējie apspēlēja (2:0) taktiski un ar stingrāku raksturu. "Puišiem teicu, ka raksturs ir labāks par talantu. Ar tādu komandu, kāda mums ir šeit, uzvarēt var tikai ar raksturu," uzskata galvenais treneris Harijs Vītoliņš, norādot, ka Latvija uzvarējusi lielākajā daļā divcīņu, aizsardzībā bloķējot metienus un neļaujot pretiniekiem vārtu priekšā tikt pie atlēkušajām ripām. "Vārtsargs mums vienmēr bijis svarīgs, jo savas divas ripas iebakstīsim, bet, ja vārtsargs nostāvēs uz nulli vai ielaidīs vienus vārtus, tad mums ir iespēja uzvarēt," Vītoliņš gan nemazināja Gudļevska paveikto, kurš trešo reizi pasaules čempionātos palika nepārspēts. Kristeram šī uzvara bija ļoti salda, jo viņš jau trīs sezonas spēlē un algu saņem Brēmerhāfenē, vienā no Vācijas Hokeja līgas klubiem.
Uzvarā visi pielika savu artavu, bet uzbrukumā vezuma vilcēji, kā tam arī jābūt, ir pirmā maiņa. Trīs no četrām ripām pretinieku vārtos iemetis komandas kapteinis Rūdolfs Balcers, piedevām divas no tām skaitliskajā vairākumā, kurā pērn mūsējie palika tukšiniekos. Trīs rezultatīvas piespēles Denisam Smirnovam, divas Sandim Vilmanim, kuram abās spēlēs bija visvairāk labu iespēju, taču pagaidām nav veicies, spēlē pret Vāciju pārmetot ripu pāri arī tukšiem vārtiem.
Vērtība uzvarai pār Vāciju krasi mazināsies, ja šodien Latvijas izlase (spēles sākums plkst. 17.20, LTV7) nepaņems punktus pret sīksto Austriju, kas čempionātu sāka ar divām uzvarām pret nominālajiem pastarīšiem Lielbritāniju (5:2) un Ungāriju (4:2). Šajos mačos pa 2+2 nopelnīja komandas kapteinis Peters Šneiders, kuram šis ir septītais pasaules čempionāts, un aizsargs Timo Nikls.
Daudziem labā atmiņā joprojām ir Stokholmā gūtā mācība, kur izšķirošajā spēlē par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pret šveicieša Rogera Bādera trenēto Austriju cieta kaunpilnu zaudējumu ar 1:6. Nepieciešams revanšs!
No pagājušā gada Austrijas izlases sastāvā ir 13 spēlētāji, savukārt pieciem šis ir pirmais pasaules čempionāts. Līdzīgi kā pērn lielākā daļa – 19 hokejisti – spēlē Austrijas klubos. Viņu lielākā zvaigzne Marko Kašpers, kuram ir divas pilnas sezonas NHL klubā Detroitas "Red Wings", šogad izlasei nepalīdz, tāpat kā Vankūveras "Canucks" uzbrucējs Marko Rosi, toties ierindā ir talantīgais Vincencs Rorers, kuru Latvijas izlases aizsargs Ralfs Freibergs vēl pirms čempionāta pretinieka neatlaidības dēļ salīdzināja ar žurkulēnu. Rorers bija Balcera komandas biedrs Cīrihē, bet pēc tam aizbrauca uz Ziemeļameriku, kur spēlēja AHL.
Abas komandas sagatavošanās posma sākumā Rīgā tikās pārbaudes spēlēs, uzvaras dalot uz pusēm – 3:4 un 1:0.
Gudļevskis: Tagad tikai uz priekšu
- Kristers Gudļevskis, Latvijas izlases vārtsargs: "Spēle ar Vāciju man bija principiāla. Ir patīkami, jo iepriekšējā spēle man pret viņiem bija ļoti neveiksmīga. Svarīgi bija čempionātu labi iesākt un atrast veidus, kā vākt punktus, lai piepildītu mērķi, ko vēlamies. Kad izvirzījāmies vadībā ar 2:0, viņi izdarīja spiedienu, bet mēs labi nocīnījāmies. Mēs svarīgos mirkļos izvēlamies spēlēt vienkārši, un tā ir atslēga, lai noturētu uzvaru. Man prieks, ka puiši dabūjuši pārliecību un tagad tikai uz priekšu."
- Rūdolfs Balcers, Latvijas izlases kapteinis: "Gudis mūs atkal pavilka, jo pēc otrā gola viņi sāka spiest vairāk, bet mēs – spēlēt paviršāk. Spēle bija līdzīga, varējām iemest vairāk, taču jāspēlē arī stabili un vienkārši."
Rezultāti. Hokejs
Pasaules čempionāts
A grupa
- Latvija – Šveice 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). Vārti: 30:10 Meiers (Hišīrs, Ročete) 0:1, 31:45 Balcers (Smirnovs, Vilmanis) 1:1, 37:18 Riats (Andrigeto, Malgins, vair.) 1:2, 40:59 Kukans (Marti, Meiers) 1:3, 52:13 Riats (Knaks, Kukans) 1:4, 59:46 Balcers (Vilmanis, Smirnovs, vair.) 2:4. Vārtsargi: Gudļevskis – Ešlimans. Metieni: 23:43. Skatītāji: 10 000.
- Latvija – Vācija 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Vārti: 18:19 Dzierkals (Batņa) 1:0, 24:56 Balcers (Smirnovs, vair.) 2:0. Vārtsargi: Gudļevskis – Grūbauers. Metieni: 22:26. Skatītāji: 6633.
- Somija – Vācija 3:1, Šveice – ASV 3:1, Austrija – Lielbritānija 5:2, Somija – Ungārija 4:1, ASV – Lielbritānija 5:1, Austrija – Ungārija 4:2.
B grupa
- Kanāda – Zviedrija 5:3, Čehija – Dānija 4:1, Slovākija – Norvēģija 2:1, Kanāda – Itālija 6:0, Slovēnija – Čehija 3:2 (papildlaikā), Slovākija – Itālija 4:1, Zviedrija – Dānija 6:2, Norvēģija – Slovēnija 4:0.
