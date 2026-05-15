Ukraina nespēs nodrošināt armijas vajadzības tikai ar brīvprātīgajiem, tāpēc mobilizācija ir jāturpina, neraugoties uz sabiedrības cerībām, ka pieeja tiks mīkstināta, intervijā britu laikrakstam "The Times" sacīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs.
Kara apstākļos paļauties tikai uz brīvprātīgajiem nav reālistiski, pauda kancelejas vadītājs.
"Brīvprātīgo uzņemšana [armijas rindās] nespēj nodrošināt armijas vajadzībām nepieciešamo skaitu. Tas nav iespējams ekonomisko problēmu dēļ un nav iespējams tāpēc, ka pēc 12 ar pusi kara gadiem nav nekā, kas varētu motivēt tik lielu cilvēku skaitu brīvprātīgi pieteikties," skaidroja Budanovs.
Mobilizācijas pasākumi ir jāturpina, pat neraugoties uz sabiedrības kritiku un fiksētajiem pārkāpumiem no dažu teritoriālo komplektēšanas centru darbinieku puses, norādīja kancelejas vadītājs.
Tie, kas sagaida izmaiņas pieejā mobilizācijai, būs vīlušies, piebilda Budanovs.
Viņš solīja reaģēt uz cietsirdīgu izturēšanos pret jauniesaucamajiem, kas cita starpā fiksēta video un izraisījusi rezonansi sabiedrībā.
Karš ir totāls, un tam nepieciešama plaša iedzīvotāju līdzdalība, skaidroja Budanovs.
"Mēs cīnāmies visbriesmīgākajā pilna mēroga, totālajā karā. Karā, kurā piedalās miljoniem cilvēku. Cita ceļa nav. Pretējā gadījumā valsts vienkārši kritīs," norādīja kancelejas vadītājs.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un sešām raķetēm
Krievija naktī uz piektdienu uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un sešām raķetēm, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
130 dronus un vienu pretkuģu raķeti izdevās notriekt vai neitralizēt. Vēl piecas pretradaru raķetes nesasniedza savus mērķus.
Fiksēti septiņu trieciendronu trāpījumi sešās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.
