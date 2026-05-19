Latvijas izlase mačā ar Austrijas valstsvienību nav spēlējusi pietiekami agresīvi, pēc zaudējuma pasaules čempionāta trešajā mačā sarunā ar žurnālistiem sacīja galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Jau ziņots, ka 2026. gada pasaules čempionāta trešajā spēlē Latvijas izlase ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) piekāpās Austrijai, piedzīvojot otro zaudējumu turnīrā.
"Par maz bija agresijas, sevišķi pirmajā trešdaļā. Mēs it kā mēģinājām kontrolēt ripu skaisti apkārt, bet pretinieku darbība vārtu priekšā bija pārāk vienkārša," pēc mača teica Vītoliņš. "Tādās spēlēs ir jāgūst tādi darba vārti. Skaisti izspēlēt, tā nav mūsu spēle."
Treneris atzina, ka labākam rezultātam pietrūka vienu gūtu vārtu - tādi, kur tiek izcīnīta vārtu priekša un gūti ar darbu. "Tas arī atspoguļojās noraidījumos - ja mēs līstu uz vārtu priekšu, vairāk cīnītos vārtu priekšā, mēs provocētu pretinieku uz noraidījumiem."
Vītoliņš arī atzīmēja, ka austrieši nospēlēja ļoti gudri, izvēlējās labas pozīcijas un Latvijas izlase netika pie metieniem no zilās līnijas, lai varētu cīnīties par ripām vārtu priekšā.
"Čempionāts ir tikai vidū, un, ja nevaram "paņemt" sev līdzīgās komandas, tad jācīnās pret stiprajiem,"
piebilda valstsvienības galvenais treneris.
Uz rezervistu soliņa pēdējās divas trešdaļas pavadīja Olivers Mūrnieks, Oskars Lapinskis spēlēja tikai 28 sekundes, bet Filips Buncis - nepilnu pusotru minūti.
Pāriešanu mača laikā uz trim maiņām Vītoliņš skaidroja gan ar savainojumiem, gan ar to, ka nevēlējās "aukstus" spēlētājus atbildīgos brīžos laist laukumā. Kā norādīja treneris, Tomam Andersonam tika sagriezta potīte un uzliktas šuves, bet Renārs Krastenbergs guva pirksta traumu.
Trešdien Latvijas izlasei nav jāspēlē, bet turnīra ceturtajā mačā ceturtdien plkst. 17.20 būs jātiekas ar Somiju, tad sestdien plkst. 13.20 - ar ASV, svētdien plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
A grupā Somijai, Šveicei un Austrijai ir pa deviņiem punktiem trīs spēlēs, ASV un Latvija guvušas pa trim punktiem divos un trīs mačos, bet bez punktiem ir Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam
