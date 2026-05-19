Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā ar rezultātu 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) zaudēja Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturtdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs.
Latvijas izlases labā vārtus guva Rūdolfs Balcers, kurš guvis četrus no pieciem valstsvienības vārtiem šajās meistarsacīkstēs. Visos četros Balcera gūtajos vārtos asistējis Deniss Smirnovs.
A grupā Somijai, Šveicei un Austrijai ir pa deviņiem punktiem trīs spēlēs, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem divos un trīs mačos, bet bez punktiem ir Ungārija, Lielbritānija un Vācija.
Spēles pirmās minūtes ritēja bez būtiskiem pavērsieniem, kas varētu izmainīt mača rezultātu, līdz tuvojoties pirmā perioda vidum pēc latviešu kļūdas pretinieki ar ripu trāpīja pa vārtu konstrukciju. Nepilnas sešas minūtes pirms pirmā perioda beigām Latvijas hokejisti aktīvi uzbruka pretinieku vārtiem, taču neizmantoja burzmu pretinieku vārtu priekšā, bet turpinājumā Miks Tumānovs ar ripu noklaudzināja vārtu stabiņu.
Nākamā iespēja izvirzīties vadībā bija otrās trešdaļas sestajā minūtē, kad Renārs Krastenbergs izslidoja viens pret Ati Tolvanenu, pretinieku vārtsargam tverot ripu. Turpretī austrieši savu iespēju izmantoja - pēc kļūdas pie laukuma apmales ripa zonas vidū nonāca pie Tima Harniša, kurš perioda astotajā minūtē panāca 1:0.
Perioda otrās puses sākumā latvieši uz brīdi iespieda pretiniekus viņu aizsardzības zonā, taču vārtus neguva. Nedaudz vēlāk tikai Kristers Gudļevskis glāba Latvijas izlasi no otrajiem ielaistajiem vārtiem, neitralizējot austriešu hokejista no vārtu priekšas izdarīto metienu. Tuvojoties perioda beigām, pie pretinieku vārtiem bīstams moments bija arī Sandim Vilmanim.
Trešā perioda 25. sekundē Balcers pretinieku hokejista aizsegā izdarīja metienu pa vārtiem un izlīdzināja rezultātu. Perioda turpinājumā austrieši tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kurā nogādāja ripu vārtos, trešdaļas piektajā minūtē Benjaminam Nisneram atgūstot vadību.
Pamatlaika pirmspēdējā minūtē Latvijas hokejisti izdarīja spiedienu pretinieku aizsardzības zonā un nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Tomēr centieni atspēlēties nevainagojās panākumiem, turklāt pēdējās sekundēs ripu tukšos Latvijas vārtos iemeta Vincencs Rērers.
Latvijas hokejisti sestdien ar 2:4 zaudēja Šveicei, bet svētdien ar 2:0 uzvarēja Vāciju. Austriešiem ir divas uzvaras, kas izcīnītas pār grupā rangā zemākajām Lielbritāniju (5:2) un Ungāriju (4:2).
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās ceturtdien plkst. 17.20 spēlē ar Somiju, turpinājumā 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.
