Viktors Vembanjama pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences fināla pirmajā mačā izcēlās ar 41 punktu un 24 atlēkušajām bumbām un palīdzēja Sanantonio "Spurs" tikt pie uzvaras divu papildlaiku cīņā.
Rietumu konferences fināla pirmajā mačā "Spurs" viesos ar 122:115 (27:27, 24:17, 29:29, 21:28, 7:7, 14:7) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Vembanjama, pavadot laukumā nepilnas 49 minūtes, iekrāja 41 punktu un 24 bumbas zem groziem un kļuva vien par ceturto spēlētāju NBA vēsturē, kuram konferences fināla mačā izdevies tikt pie vismaz 40 punktiem un vismaz 20 atlēkušajām bumbām.
Vēl 24 punktus viesu labā guva Dilans Hārspers, kura kontā arī 11 atlēkušās bumbas, septiņas pārtvertas piespēles un sešas rezultatīvas piespēles, kamēr Stefons Kāsls maču noslēdza ar 17 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm.
"Thunder" rindās Alekss Karuzo izcēlās ar 31 punktu, Džeilens Viljamss guva 26 punktus, bet Šejs Gildžess-Aleksandrs, kurš dienu iepriekš otro sezonu pēc kārtas tika atzīts par sezonas vērtīgāko spēlētāju, iekrāja 24 punktus un 12 rezultatīvas piespēles.
Austrumu konferences finālā tiksies Ņujorkas "Knicks" un Klīvlendas "Cavaliers".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".
