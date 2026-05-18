Latviešu poproka grupa "Sub Scriptum" nākusi klajā ar jaunu dubultsinglu, kurā iekļautas dziesmas "Uz pasaules nebūs miera" un "Tikai tikai". Abu skaņdarbu producents ir Arnis Račinskis, un tie ir daļa no grupas topošā albuma, kuru paredzēts izdot jau šī gada rudenī.
Dubultsingls iezīmē jaunu posmu grupas radošajā darbībā, pieskaroties sabiedrībā aktuālām un personiski izjustām tēmām — nogurumam, nemieram, ikdienas rutīnai un cilvēka iekšējām cīņām.
Dziesma "Uz pasaules nebūs miera" stāsta par spilgtu mūsu laikmeta iezīmi — sajūtu, ka mūs vairs gandrīz nekas nespēj pārsteigt. Pasaule turpina griezties arvien straujāk, un reizēm šķiet, ka iespējams palaist garām pat brīdi, kad civilizācija teju sabrūk. Dziesma ironiski uzdod jautājumu — vai cilvēces pastāvēšanas laikā vispār ir bijis īsts miers?
Savukārt "Tikai tikai" pievēršas ikdienas rutīnai un mēģinājumiem no tās aizbēgt caur svinībām, trokšņiem un šķietamu vieglumu. Dziesma atklāj brīdi, kad fasāde sabrūk un cilvēks paliek viens ar sevi, savām emocijām un klusumu. Tā ir dziesma par spriedzi, kur pat spēcīgākajiem no izmisuma nākas bļaut.
Līdz ar dubultsingla izdošanu publicēts arī dziesmas "Uz pasaules nebūs miera" videoklips. Videoklipa režiju šoreiz uzņēmusies pati grupa "Sub Scriptum". Operators — Mārtiņš Jansons, montāža — Ritvars Bluka. Videoklipa tapšanu finansiāli atbalstījuši JL Žogi un Ekonomikas un Kultūras Augstskola.
Par godu dubultsingla iznākšanai grupa aizvadīja arī prezentācijas koncertu Rīgā, dzīvās mūzikas bārā St.Black, kas pulcēja kuplu klausītāju skaitu, grupas draugus un Latvijas mūzikas industrijas pārstāvjus. Vakars aizritēja īpaši siltā un enerģiskā atmosfērā, klausītājiem dziedot līdzi gan jaunajām dziesmām, gan jau iepriekš iemīļotiem grupas skaņdarbiem. Grupa atzīst, ka saņemtā publikas atsaucība un atbalsts devis vēl lielāku pārliecību par jaunā albuma virzienu un gaidāmajiem koncertiem.
Šovasar Sub Scriptum plāno uzstāties vairākos pasākumos un festivālos visā Latvijā, turpinot iepazīstināt klausītājus ar topošā albuma materiālu. Informācija par gaidāmajiem koncertiem un jaunumiem būs pieejama grupas sociālajos tīklos.
