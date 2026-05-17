Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieces Margaritas Kolosovas ikdienu satricinājis dramatisks pavērsiens ģimenē. Pēc asām domstarpībām ar kaimiņu viņas dēls ar smagām traumām un bojātu auss bungādiņu tika hospitalizēts. Neziņas mākta, Margarita dodas uz Rēzeknes policijas iecirkni, lai klātienē noskaidrotu, kāpēc izmeklēšana stāv uz vietas.
Pusceļā uz iecirkni viņa sazinās ar dēlu, interesējoties par veselības stāvokli un mediķu prognozēm. Jaunietis neslēpj, ka sekas ir nopietnas – viena auss vairs nefunkcionē. Ārstu slēdziens ir nepielūdzams: "Teica, ka plīsusi auss plēve. Viņa man pārplīsusi no spiediena. Kaut ko viņš man tur iekšā pārplēsa."
Mēģinot restaurēt notikušo, Margarita uzzina, ka trauma gūta no spēcīga pļaukas trieciena. Viņa pieļauj, ka bungādiņa neizturēja pēkšņo vakuumu. "Es gandrīz samaņu zaudēju," dēls piebilst. Māte neslēpj sašutumu par kaimiņa rīcību: "Ieradās kaimiņš, sasita un aizbrauca. Nu, un mani nolika fakta priekšā, ka dēlam ir miesas bojājumi!"
Taču visvairāk viņu mulsina tiesībsargājošo iestāžu klusēšana. Margarita vairākkārt pārbauda, vai operatīvie dienesti ir sazinājušies ar dēlu: "A policija nav zvanījusi tev?" "Nav zvanījuši," viņš apstiprina. Uzzinātais par policijas vienaldzību Margaritā izraisa dusmas. Viņa ironizē par dīvaino kārtību Rēzeknes pusē, kur pat krīzes situācijā durvis šķiet aizvērtas: "Skaisti – jāaiziet apskatīties. Mums taču te Rēzeknē ir tāda situācija, ka policija ir ciet. Tikai pēc pieraksta mums jāiet pie policijas. Mums vēl turpinās Covid laiki." Izrādās, ka iecirknī joprojām spēkā ir senas pandēmijas laika drošības prasības un apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Lai psiholoģiski būtu vieglāk tikt galā ar vizīti, Margarita ņem līdzi draudzeni Arīnu. Ceļā abas analizē notiekošo, uzsverot, ka šādā situācijā likumsargiem būtu jārīkojas operatīvi, jo informācija no slimnīcas tiek nodota automātiski.
"Cilvēks tiek slimnīcā, ārsti paši dod ziņu policijai. Nu, viņi esot devuši ziņu, bet nav neviens zvanījis,” klāsta Margarita, kura vēlas pārliecināties, vai lieta vispār ir reģistrēta. Arīna neslēpj pārsteigumu, jo uzskatīja, ka šādos gadījumos reakcija seko tūlītēji. Arī pašai Margaritai ir cita pieredze no pagātnes: "Kad mēs bijām tikuši avārijā un es tiku slimnīcā, policija bija klāt pusstundas vai stundas laikā."
Pienākot pie ēkas, Arīna šaubās, vai viņas vispār tiks pāri slieksnim bez pieraksta.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu