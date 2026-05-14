Premjere Evika Siliņa (JV) šodien izdarīja vienīgo pareizo rīcību, proti, paziņojusi par savu atkāpšanos, ceturtdien pēc Siliņas demisijas paziņojuma žurnālistiem teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka esot zīmīgi, ka atkāpšanās runā viņa nevarēja nevainot savus partnerus, īpaši "Progresīvos".
Savukārt par ziņu, ka šodien tā dēvētās kokrūpnieku lietas dēļ Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) prokuratūras uzdevumā aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS), Šuvajevs norādīja, ka viņam noteikti būšot jautājumi KNAB par izvēlēto laika posmu šāda veida procesuālo darbību veikšanai, proti, pāris minūtes pirms premjeres atkāpšanās no amata.
Politiķis uzsvēra, ka jau iepriekš norādījis ne tikai uz Krauzes politisko atbildību šajā jautājumā, bet arī uz Siliņas.
Šuvajevs atgādināja, ka rīt pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča notiks politiskas konsultācijas par jaunas valdības izveidi, kurās "Progresīvie" norādīs uz trim galvenajiem uzdevumiem, par kuriem jāspēj vienoties valdībai — turpināt stiprināt Latvijas aizsardzību, nodrošināt uzticamas Saeimas vēlēšanas un rīkoties, lai mazinātu dzīves dārdzību.
Viņš apliecināja, ka "Progresīvie" ir gatavi sēsties pie galda un runāt par jaunas koalīcijas izveidošanu ar partijām, kas gatavas strādāt kopā valsts drošības labā.
Jau ziņots, ka Siliņa nolēmusi demisionēt.
Valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" trešdien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. "Progresīvie" paziņoja, ka valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju, un šādā situācijā pastāv divas iespējas — Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Tāpat ziņots, ka tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros KNAB prokuratūras uzdevumā šorīt aizturējis zemkopības ministru Krauzi un bijušo Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, apstiprināja prokuratūrā.
Viņi ir aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku.
