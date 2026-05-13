Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +2..+7 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Vietām gaidāma salna zāles virskārtā. Nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni pūtīs no dienvidiem.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas dažviet sagādās īslaicīgu lietu. Nokrišņi galvenokārt gaidāmi pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra ceturtdien paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +5 grādiem, piepilsētā — vēl par kādu grādu zemāk. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +17 grādiem.
