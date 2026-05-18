Šopavasar lasītājus iepriecinājis gaidīts literatūras daiļdarbs – Māra Gūtenmorgena Bērziņa jaunais romāns "Klēpja dievs". Darbam ir arī otrs nosaukums – "Taisnais ceļš uz apskaidrību".
Taču – kā tur ielavījies Gūtenmorgens? Autors Māris Bērziņš skaidro, ka citu viņa darbu slavenais varonis par visām varītēm esot centies ierakstīties topošajā grāmatā, bet vieta tam neesot paredzēta. "Palicis aiz borta, vecais varonis jutās drusku aizvainots, tomēr nepadevās – neskopojās ar kritiku, mudināja apsvērt viņa ieteikumus, bet dažbrīd burtiski diktēja priekšā, ko un kā rakstīt. Brīžiem Gūtenmorgena balss kaitināja, brīžiem palīdzēja, taču viņa pienesumu un daļu autorības noliegt nevarēja. To saprata arī Gūtenmorgens un nekavējoties uz grāmatas vāka iespraucās starp Māri un Bērziņu. "Beidzot mani izlaida no skapja!" priecīgi sauca Gūtenmorgens, juzdamies kā pilntiesīga grāmatas autora daļa. Realitātes dažkārt mēdz pārklāties, jo gan cilvēki ar miesu un asinīm, gan literārie tēli dzīvo vienā un tajā pašā – valodas – pasaulē."
Kas ir viens un kas ir otrs, turklāt – kāda loma mūsu dzīvē ir kaķiem? Par to visu "Latvijas Avīze" sarunājās ar Māri Bērziņu (vai varbūt Gūtenmorgenu).
Tātad – Gūtenmorgens ir atgriezies! Vai arī jums pašam, ne vien lasītājiem, viņa pietrūka?
M. Bērziņš: Hm, Gūtenmorgena man nekad nav pietrūcis, reizēm bijis pat par daudz (smejas). Viņš man vienmēr ir klātesošs, ja pat no malas uzreiz nevar pamanīt. Stāsti par Gūtenmorgenu krājas lēni, kamēr sasniedz grāmatas apjumu, taču kā literārais tēls viņš nekur nebija pazudis, jo ik pa brīdim parādījās feisbukā, viens gabals tika lasīts pēdējos Prozas lasījumos, aprīlī publicēts "Domuzīmē". Gūtenmorgens notiek. Ar "Klēpja dievu" viņš ir oficiāli ieguvis jaunu statusu, kļuvis par autora vārda sastāvdaļu, un – kā nu ne, jo Gūtenmorgens ir mans "alter ego", tā personības daļa, kuru parasti neizrāda vai kura parādās specifiskos apstākļos. "Klēpja dievs" no citiem maniem romāniem šoreiz atšķiras ar to, ka stilistiski tur parādās arī daudz kas gūtenmorgenisks.