Dronu triecienos cietusī SIA "East-West Transit" Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ neturpinās darbību, norādīja "East-West Transit" pārstāvji.
Kompānijā norādīja, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli, un tos segs apdrošināšanas kompānija. Precīzus zaudējumu apmērus kompānija nesniedza.
Vienlaikus saistībā ar to, ka uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, "East-West Transit" vadība ir nolēmusi neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē, informēja uzņēmumā.
Kompānijā aģentūrai LETA plašākus komentārus nesniedza.
Jau ziņots, ka šogad 7. maijā agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem divi ietriecās "East-West Transit" Rēzeknes naftas bāzē.
Notikuma vietā tika secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas tika operatīvi nodzēsts. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Konkurences padome 2023. gada oktobrī atļāva degvielas tirgotāja SIA "Kool Latvija" mātesuzņēmumam Igaunijas "Aqua Marina" iegādāties un izmantot tiesības pārvaldīt kopumā vairāk nekā 50 "East-West Transit" un SIA "Naples" aktīvus — galvenokārt degvielas uzpildes stacijas, kas strādā ar "Latvijas nafta" zīmolu.
2024. gada 15. novembrī Rīgas pilsētas tiesa pasludināja "East-West Transit" tiesiskās aizsardzības procesu un apstiprināja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, sākotnēji nosakot tā īstenošanai četru gadu termiņu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "East-West Transit" 2023. gadā strādāja ar 119,901 miljona eiro apgrozījumu un 4,204 miljonu eiro zaudējumiem. Jaunāki finanšu dati nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,261 miljons eiro, liecina informācija "Firmas.lv". "East-West Transit" kapitālā 88% pieder Ivo Vasiļevskim, bet 12% pieder Ringoldam Mencenam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu