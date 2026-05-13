Maestro Raimonds Pauls pirms gaidāmā pasaules čempionāta hokejā saņēmis īpašu Latvijas izlases kreklu un ar sev raksturīgo humoru komentējis, ka treneris Harijs Vītoliņš viņu komandā tomēr nav iekļāvis.
Latvijas Radio bigbenda sociālajos medijos publicētajā video redzams, kā Maestro uz mēģinājumu ierodas Latvijas hokeja izlases kreklā ar uzrakstu "Pauls" un 90. numuru.
"Vītoliņš man uzdāvināja, bet izlasē neiecēla," joko Raimonds Pauls. "Tā vajag strādāt!" viņš piebilda.
Kā ziņots, šī gada janvārī Maestro nosvinēja 90. jubileju.
Tikmēr Latvijas hokeja izlase gatavojas 2026. gada pasaules čempionātam, kas no 15. līdz 31. maijam norisināsies Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Latvijas valstsvienība turnīru sāks 16. maijā ar spēli pret mājinieci Šveici.
Latvijas izlases pretinieki grupu turnīrā būs arī Vācija, Austrija, Somija, ASV, Lielbritānija un Ungārija. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš izlases sastāvu pasaules čempionātam nosauca 12. maijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu