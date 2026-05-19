NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos, norādīja Pevkurs.
Dienvidigaunijā plkst. 12 izsludināts dronu apdraudējums, bet plkst. 12.45 tas atcelts.
Pevkurs Igaunijas portālam "Delfi" teica, ka tas, visticamāk, bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā.
Savukārt Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR Pevkurs pastāstīja, ka informācija par dronu saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un ka Igaunijas radari ir fiksējuši dronu, kas pārvietojies Igaunijas dienvidu virzienā.
"Mēs aktivizējām nepieciešamos pasākumus, un NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs notrieca dronu," sacīja Pevkurs.
"Pašlaik mēs noskaidrojam visas precīzās detaļas, bet ir zināms, ka drons tika notriekts virs Vertsjerva ezera. Cik mums zināms, šobrīd tiek noskaidrota arī vieta, kur nokrita atlūzas, kas, iespējams, atrodas uz sauszemes, nevis pašā ezerā," piebilda Pevkurs.
Pēc ministra teiktā, pagaidām nav informācijas, ka būtu nodarīts kaitējums civiliedzīvotājiem.
Krievijas ziemeļrietumu reģionam otrdien uzbruka Ukrainas droni, un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās.
Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki otrdienas pusdienlaikā ziņoja par vienu Latvijā ielidojušu dronu.
