ASV prezidents Donalds Tramps platformā "Truth Social" otrdien publicējis karti ar ASV karoga attēlu visā Venecuēlas teritorijā līdz ar uzrakstu "51. štats".
Dienu iepriekš telekanāls "Fox News" citēja Trampa teikto, ka viņš "nopietni apsver" Venecuēlas kļūšanu par 51. Savienoto Valstu štatu.
Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa pirmdien noraidīja Trampa izteikumus, paziņojot, ka "tas nav mūsu darba kārtībā".
Venecuēla nav kolonija, un valdība Karakasā turpinās aizstāvēt valsts teritoriālo vienotību, suverenitāti un neatkarību, uzsvēra Rodrigesa.
"Prezidents Tramps zina, ka mēs esam strādājuši pie diplomātiskas sadarbības programmas. Tas ir mūsu virziens, un tas ir ceļš uz priekšu," piebilda pagaidu prezidente.
Trampa izteikumi par 51. ASV štatu atgādina agrākos spriedumus par kaimiņvalsti Kanādu.
Viņš vairākkārt izteicis ideju par Kanādas pakļaušanu ASV kontrolei — stipri savādu domu, ko Otava kategoriski noraidījusi.
Tramps arī izteicis tiešas teritoriālās pretenzijas uz Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, kas izraisīja spēcīgu sašutumu Eiropā.
Šī nav pirmā reize, kad Tramps publicējis kartes ar norādēm par ASV izplešanos.
Janvārī viņš publicēja karti, kurā ASV, Venecuēlas, Grenlandes un Kanādas teritorijas bija iezīmētas ar ASV karoga attēliem.
Venecuēla atrodas politiskās nestabilitātes fāzē kopš ASV armijas operācijā Karakasā 3. janvārī tika nolaupīts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Abi tika aizvesti uz ASV.
ASV un pagaidu valdība, ko vada Rodrigesa, bijusī Maduro viceprezidente, kopš tā laika ir vienojušās atjaunot diplomātiskās attiecības, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos un politisko stabilizāciju.
Abas puses apspriež ciešāku sadarbību naftas un citu izejvielu ieguves paplašināšanā.
