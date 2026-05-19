Aktieris Mārtiņš Počs un viņa mīļotā sieviete Ilze Blumfelde apmainījušies laulību gredzeniem, liecina aktiera publikācija sociālajā medijā "Instagram".
Publicētajā fotogrāfijā redzams, kā aktieris skūpsta savu mīļoto Ilzi Blumfeldi, kura tērpusies elegantā kāzu kleitā.
Jau pagājušā gada augustā aktieris un pasākumu vadītājs Mārtiņš Počs atklāja, ka ir attiecībās ar Ilzi Blumfeldi.
Pirms dažām nedēļām Počs žurnālam "Privātā Dzīve" stāstīja, ka attiecībās ar mīļoto jūtas kā uz viena viļņa, jo abus vienojot līdzīga enerģija un kopīgas intereses.
Aktieris kopā ar simpātisko tumšmati sabiedrībā sāka parādīties jau pagājušā gada vasarā.
Fotogrāfijai aktieris pievienojis īsu, bet emocionālu vēstījumu: "Viņa teica "Jā"!"
