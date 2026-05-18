18. maijā mūziķis Jānis Stībelis klausītājiem nodod savu jaunāko singlu "Straume" ar mūzikas video, vienlaikus izziņojot arī rudens koncertturneju vairākās Latvijas pilsētās. Šis ir pirmais singls no topošā studijas albuma, ko mākslinieks plāno laist klajā 2027. gadā.
Dziesmā "Straume" satiekas gospeļa intonācijas, 80-to gadu ritmi un "yacht rock" noskaņas, radot atmosfērisku un emocionāli piesātinātu skanējumu. Tā ir dziesma par laiku, kustību un cilvēka vietu dzīves straumē.
"Šī dziesma ir par plūdumu, par to sajūtu, ka dzīvē ne visu iespējams kontrolēt. Reizēm svarīgākais ir nevis pretoties straumei, bet uzticēties tai un ļaut sev kustēties uz priekšu," par jauno singlu stāsta Jānis Stībelis.
Līdz ar singla izdošanu mākslinieks izziņo arī koncertus rudenī, kuros līdzās klausītāju iemīļotākajām dziesmām skanēs arī jaunā albuma kompozīcijas.
"Rudens koncertos skanēs gan klausītāju gadu desmitiem iemīļotās dziesmas un hiti, bez kuriem nav iedomājams neviens mūsu koncerts, gan arī pavisam jaunas kompozīcijas no topošā albuma. Mums vienmēr bijis svarīgi sajust cilvēku reakciju un emocijas, pirmo reizi dzīvajā atskaņojot vēl nedzirdētas dziesmas — tieši tajā brīdī rodas īstā saikne ar klausītāju," par koncertsēriju stāsta Jānis Stībelis.
Koncerti notiks:
3. oktobrī — Valmieras Kultūras centrā;
30. oktobrī — Jelgavas Kultūras namā;
7. novembrī — Krustpils kultūras centrā;
21. novembrī — Liepājas OC Rožu zālē;
2. decembrī — VEF Kultūras pilī.
Singls "Straume" no šodienas pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās.
