Tuvākajos mēnešos pārtikas cenas saglabāsies stabilas un gada laikā būs vērojams neliels cenu kritums, prognozē Finanšu ministrijā (FM), komentējot publiskotos datus par patēriņa cenu izmaiņām aprīlī.
Ministrijā norāda, ka straujo degvielas cenu pieaugumu šā gada aprīlī kompensēja pārtikas cenu kritums, kā arī zemāks izglītības pakalpojumu, atpūtas un sporta preču, ēdināšanas un personīgās aprūpes pakalpojumu cenu pieaugums. Tādējādi gada inflācija pat nedaudz samazinājās līdz 2,9%, salīdzinot ar 3,4% patēriņa cenu kāpumu šogad martā, ko ietekmēja augstākas degvielas cenas.
FM vēsta, ka kopš februāra beigām, kad sākās karš Irānā un tālāka militāra eskalācija Persijas līča valstīs, degvielas cenām ir pievērsta pastiprināta uzmanība visā pasaulē, tostarp Latvijā un Eiropā kopumā, kas jēlnaftu un naftas produktus lielākoties importē.
Degvielas cenas Latvijā šogad aprīlī turpināja palielināties.
Dīzeļdegvielas cena aprīlī sasniedza 2,051 eiro par litru un bija par 8,7% augstāka nekā martā un par 34,9% augstāka nekā 2025. gada aprīlī. Savukārt benzīna cena pieauga lēnāk — 95. markas benzīna cena aprīlī palielinājās līdz 1,805 eiro par litru, kas bija 8,2% vairāk nekā martā un par 14,8% vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā mēnesī, vēsta FM.
Ministrijā uzsver, ka FM jau iepriekš skaidroja, ka Eiropas Savienībā (ES) kopumā benzīna ražošanas apmēri pārsniedz patēriņu, tādēļ benzīna cenu dinamiku galvenokārt nosaka jēlnaftas cenu svārstības un pārstrādes izmaksas, nevis importa piegāžu traucējumu riski. Savukārt dīzeļdegvielas tirgus situācija atšķiras, jo ES patēriņš pārsniedz vietējās ražošanas kapacitāti.
Situācija īpaši saasinājās pēc 2022. gada, kad ES diversificēja dīzeļdegvielas piegādes avotus, palielinot importu no citiem reģioniem, tostarp Tuvajiem Austrumiem, vienlaikus būtiski samazinot piegādes no Krievijas. Tas izskaidro, kādēļ dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cenas Eiropā pieaugušas straujāk nekā benzīna cenas, jo tirgus dalībnieki cenās iecenojuši augstākus loģistikas un piegāžu riskus, min ministrijā.
FM sagaida, ka šā gada maijā 95. markas benzīna vidējā cena būs līdzvērtīga aprīļa līmenim, bet
dīzeļdegvielas vidējā cena samazināsies un nepārsniegs divus eiro par litru.
Ministrijā norāda, ka situācija Persijas līcī saglabājas saspringta, un turpmākās ziņas par iespējamu militāro darbību izbeigšanu varētu samazināt naftas cenas, savukārt vēl viens eskalācijas vilnis varētu palielināt gan naftas, gan degvielas cenas.
Vienlaikus ministrijā norāda, ka, kopumā vērtējot šī konflikta ietekmi uz degvielas cenām Latvijā, jāsecina, ka tiešais efekts pilnā mērā ir redzams un atspoguļojas patēriņa cenu indeksā. Savukārt netiešās sekas vēl tikai veidosies, un pašlaik to apmēru ir grūti prognozēt. Lielā mērā to noteiks konflikta ilgums. Vēl viens būtisks faktors inflācijas dinamikā ir gāzes cenas un to atspoguļojums gāzes un siltumenerģijas tarifos.
Ja naftas cenu svārstību ietekme uz degvielas cenām kā atvasinātiem produktiem ir praktiski tūlītēja, tad gāzes cenu izmaiņas tarifos var atspoguļoties tikai pēc vairāku ceturkšņu nobīdes. Pašlaik gāzes un siltumenerģijas tarifos vēl nav pilnībā redzams augstāko biržas cenu efekts. Šo ietekmi precīzāk varēs novērtēt vasarā un rudenī, kad notiks sagatavošanās nākamajām apkures sezonām Eiropā un gāzes iesūknēšana Eiropas gāzes krātuvēs, vēsta FM.
Ministrijā atzīmē, ka šā gada aprīlī pārtikas cenas samazinājās par 1% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo mēnesi. Tas ir pirmais pārtikas cenu samazinājums kopš 2021. gada aprīļa. FM sagaida, ka
tuvākajos mēnešos pārtikas cenas saglabāsies stabilas un gada griezumā būs vērojams neliels kritums.
Vienlaikus FM uzsver, ka darbaspēka trūkums turpinās radīt spiedienu uz darbaspēka izmaksām, tostarp pārtikas ražošanas un mazumtirdzniecības nozarēs. Arī elektroenerģijas, apkures un ūdensapgādes pakalpojumu cenu pieaugums neļaus pārtikas cenām samazināties ilgstoši.
Šogad aprīlī palielinājās arī neapstrādātās pārtikas cenas pasaules biržās, it īpaši eļļas produktiem. No šā gada jūlija pievienotās vērtības nodokļa likme atsevišķiem pārtikas pamatproduktiem tiks samazināta no 21% līdz 12%. Šim faktoram būs pazeminoša ietekme uz pārtikas cenām. Tomēr rudenī, sagaidot jaunās ražas datus un atkarībā no situācijas energoresursu tirgū, situācija varētu mainīties, min FM.
Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā — šogad aprīlī salīdzinājumā ar 2025. gada aprīli — pieauga par 2,9%. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, aprīlī pieauga par 3,5%.
