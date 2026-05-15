Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai krimināllietu par vīrieša nogalināšanu ar 106 naža dūrieniem Daugavpils parkā, informēja prokuratūra.
Divi apsūdzētie vīrieši Daugavpilī pie kādas tirdzniecības vietas satika trešo vīrieti ar kuru viņiem izcēlās konflikts.
Konflikta laikā apsūdzētie, būdami alkohola ietekmē, personisku motīvu un dusmu vadīti uzbruka cietušajam, vairākas reizes iesitot ar rokām un iesperot ar kājām pa viņa galvu un ķermeni, kā rezultātā vīrietis nokrita uz zemes.
Izmantojot brīdi, kad apsūdzētie novērsās, cietušais piecēlās un aizskrēja uz tirdzniecības vietu, kur lūdza palīdzību darbiniekiem.
Apsūdzētie sagaidīja, kad vīrietis iznāks no tirdzniecības vietas telpām, notvēra viņu un aizveda uz netālu esošā parka teritoriju, pa ceļam turpinot viņu sist.
Parka teritorijā apsūdzētie ar līdzi paņemtajiem nažiem sadūra viņu ne mazāk kā 106 reizes, tajā skaitā 73 reizes krūšu kurvja un vēdera apvidū.
No gūtajiem miesas bojājumiem cietušais nomira.
