Pazīstamie realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Jesica un Juris Zundovski atrodas finiša taisnē pirms sava jaunā bārberšopa-bāra atklāšanas. Tomēr svētku gaidīšanas prieku nomainījis pamatīgs satraukums un neparedzētas veselības problēmas, kas pamatīgi sarežģī sagatavošanās procesu.
Kamēr Juris velta pēdējos spēkus telpu iekārtošanai, Jesica mājās veic pēdējos skaistumkopšanas sagatavošanās darbus. Sarunā ar draudzeni Diānu, kura palīdz tikt galā ar frizūru, viņa atklāj savas izjūtas: "Ak Dievs, es jau vispār nezinu, no kura gala sākt. Ņemot vērā to, ka šodien būtu jābūt īstai svētku dienai – kā man patīk teikt, jāsvin dzīve, bet kaut kā mums ir bēdu ieleja iesākusies un nekas nenotiek pēc plāna." Viņa neslēpj, ka ir cilvēks, kuram nepieciešama precizitāte un kārtība, taču šoreiz nācies samierināties ar sekām, ko izraisījušas biežās vizuālās pārvērtības.
"Bet šajā gadījumā mana 550. krāsu maiņa maniem matiem beidzot ir atspēlējusies,” pajoko Jesica, atzīstot, ka dabīgā rota kļuvusi pavisam īsa. Neraugoties uz to, viņa saglabā savu dzelžaino pārliecību: “Galvenais, lai ir pie kā pielīmēt. Tas ir mans dzīves moto. Es esmu salīmējusi – tūlīt es sačirkošu, sakrāsošos un jutīšos atkal kā dīva."
Tomēr Jesica uzskata, ka viņas rūpes par ārējo tēlu nobāl vīra ciešanu priekšā. Juri piemeklējis smags gudrības zoba iekaisums, kas gandrīz paralizējis svētku gatavošanos. "Viņš vienkārši jau trīs dienas staigā ar tādu vaigu. Es jau biju uzbūrusi sev visšausmīgākās ainas, un attiecīgi viņam tas vaigs ir kā tāds bumbulis, un ar katru dienu paliek arvien trakāk. Un mēs tur apzvanījām ārstus un mēģinājām visur tikt, bet visiem pieraksti ir pa mēnešiem – nekur nevar tikt," situāciju raksturo Jesica. Tikai laimīgas nejaušības dēļ izdevies atrast klīniku kaimiņos viņu jaunajam bāram, kur speciālists piekrita palīdzēt.
"Uztaisīja rentgenu un, paldies Dievam, izrakstīja uzreiz antibiotikas. Tās viņš uzreiz sāka dzert," viņa piebilst. Arī Juris atzīst, ka ir pilnīgi izsīcis: “Es esmu maz gulējis. Pie visa vēl man ir iekaisis gudrības zobs, un nav pašas labākās sajūtas. Un izskats arī nav pats labākais." Pat par spīti neciešamajām sāpēm un miega trūkumam, Juris turpina izpakot inventāru un kārtot bāru, lai viss būtu gatavs apmeklētāju uzņemšanai.
