TV personība Aivis Ceriņš paziņojis par iesaistīšanos politikā, pievienojoties Andra Kulberga vadītajai biedrībai "Latvijas restarts", kas ietilpst politiskajā apvienībā "Apvienotais saraksts".
Par savu lēmumu Ceriņš piektdien informēja sociālajā tīklā "X", rakstot: "Esmu nolēmis pievienoties Andra Kulberga vadītajai biedrībai "Latvijas restarts", kas ir viena no "Apvienotais saraksts" daļām."
Līdz šim Ceriņš plašāk bija pazīstams kā televīzijas personība un pasākumu vadītājs. Viņa ieraksts liecina, ka turpmāk viņš plāno iesaistīties arī sabiedriski politiskajos procesos.
Atgādinām, ka gada sākumā TV24 raidījuma "Preses klubs" ilggadējais vadītājs Aivis Ceriņš paziņojis, ka vairs nevadīs šo raidījumu.
