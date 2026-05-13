Uz Ukrainu trešdien raidīti vairāk nekā 800 dronu, paziņo Zelenskis

Saskaņā ar provizoriskiem datiem pretgaisa aizsardzības spēki visā valstī notrieca 710 bezpilota lidaparātus.
"Tika reģistrēti 36 triecienlidaparātu trāpījumi, kā arī notriekto dronu atlūzu nokrišana 26 vietās.
Pēc dronu triecieniem darbu apturējusi Permas naftas pārstrādes rūpnīca
Krievijā Permā pēc Ukrainas 7. maija dronu triecieniem darbu apturējusi vietējā naftas pārstrādes rūpnīca "Permņeftjeorgsintez", kas ietilpst "Lukoil" grupā, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz nozares avotiem.
7. maija triecienu rezultātā rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks un tika bojāts aprīkojums.
Rūpnīca "Permņeftjeorgsintez" pēdējo divu nedēļu laikā trīs reizes ir cietusi dronu triecienos - 30. aprīlī, 7. un 8. maijā, vēsta izdevums "Astra".
Ukraina ar droniem uzbrukusi arī naftas sūknēšanas stacijai "Permj".
Pēc 7. maija uzbrukumiem Permas naftas pārstrādes rūpnīcā tika apturētas trīs naftas primārās pārstrādes iekārtas, teikuši "Reuters" avoti.
Apturētas arī dažas sekundārās pārstrādes iekārtas. Vēl viena primārās pārstrādes iekārta netiek izmantota kopš 30. aprīļa.
"Permņeftjeorgsintez" ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā.
Ukraina veic uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai, lai samazinātu Maskavas ieņēmumus no šīs nozares un vājinātu Kremļa iespējas turpināt karu.
5. maijā kļuva zināms, ka darbu pārtraukusi arī naftas pārstrādes rūpnīca "Kirišiņeftjeorgsintez" ("Kiņef") Kirišu pilsētā Ļeņingradas apgabalā.
Pēc dronu triecieniem un ugunsgrēkiem Permas centrs bija ietīts dūmos. Vietējie iedzīvotāji stāstīja par deguma smaku un "naftas lietu" - nokrišņiem, kuros bija degšanas produktu piemaisījumi.
Zelenskis mudina Trampu Ķīnā runāt par Krievijas karu
Volodimirs Zelenskis trešdien aicināja savu ASV kolēģi Donaldu Trampu sarunās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu apspriest jautājumu par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu.
Ķīna ir tuva Krievijas ekonomiskā un politiskā partnere. Pekina paziņojusi, ka ieņem neitrālu nostāju attiecībā uz karu Ukrainā, un tā nekad Krievijas iebrukumu nav nosodījusi.
"Mēs esam pastāvīgā saziņā ar mūsu amerikāņu partneriem," Zelenskis sacīja samitā Rumānijā.
"Mēs esam pateicīgi un ceram, ka jautājums par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu tiks izvirzīts arī tagad, kad ASV prezidents atrodas Ķīnā," piebilda Ukrainas prezidents.
ASV vadītie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu šobrīd nonākuši strupceļā, jo Vašingtonas uzmanība pamatā pievērsta Irānas karam.
Pagājušajā nedēļā Tramps panāca trīs dienu ilgu pamieru starp Krieviju un Ukrainu, tiesa, to aizēnoja pušu pārmetumi par uguns pārtraukšanas režīma pārkāpumiem.
Tūlīt pēc pamiera beigām Maskava un Kijiva atsāka plaša mēroga uzbrukumus.
Tramps vizītē Ķīnā ieradās trešdien.
