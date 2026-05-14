Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Andrejs Madonā: "Skatoties uz mūsu valdības un Saeimas darbu, es vēlos citēt dažas Viļa Plūdoņa dzejoļa "Uz saulaino tāli" rindas: "Nelidot augstāk par vistu kūts laktu! Vismīļāki runāt par dējamo kaktu! Savu perēkli vienumēr turēt siltu! Ko nevar ar varu, to paņemt ar viltu!"
- Jānis Valdemiers Zalves pagastā: "Pulkvedis Raivis Melnis solījis, ka brauks uz Ukrainu pieredzes apmaiņā un darīs visu, lai aizsargātu mūsu valsti. Uzskatu, ka mums galvenais ir aizsargāt Pļaviņu HES. Ja kas notiks, tad tas tiešām būs pasaules gals."
- Imants Sūna Iecavā: "Mūsu valdības darbs šobrīd atgādina tādu bērnudārza līmeni. Valsts prezidenta vietā es visus atlaistu un veidotu jaunu valdību. Tas nekas, ka palikuši pāris mēneši līdz vēlēšanām."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Skolas likvidē, apvieno, bet kā bērnam tikt uz to skolu? Bērnam ir vajadzīga skola. Dažā Rīgas skolā ir sešas 12. klases un katrā klasē 30 bērnu. Vai šādu klasi skolotājs vispār var novaldīt?"
- Māris Krieviņš Raunā: "Klausījos televīzijā, ka viens deputāts radījis biedrību, kas tagad apmaksā viņa vēlēšanu kampaņas rēķinus. Atcerējos šajā sakarā kādu anekdoti. "Oligarham jautā: "No kurienes tev tik daudz naudas, ka vari visu pirkt?" Oligarhs atbild: "Man valsts dod." Cilvēks jautā: "Kāda valsts?" Oligarhs atbild: "Tā pati valsts, ko es radīju.""
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Kā Šleseram nav neērti likt savas vēlēšanu reklāmas bildes visās iespējamās vietās, tērēt mūsu naudu?! Tā vietā viņš varētu lauku bibliotēkām un pansionātiem abonēt avīzes un žurnālus. Ja viņš grib, lai viņu ievēlē, lai atskaitās, cik tā viena bilde maksā! Man ir neērti viņa vietā. Lai labāk sastāda savu labo darbu sarakstu."
- Velga Pakalna Valmierā: "Kad beidzot Valsts prezidents aicinās uz demisiju šo pussabrukušo un uz valsts attīstību neorientēto valdību? Jāveido jauna, strādāt griboša un uz valsts attīstību orientēta jauna valdība."
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Man ļoti "patīk" mūsu Latvijas padumjā valdība ar tās vadītāju Siliņu priekšgalā, kas vaino visus it visā. Pēkšņi Siliņa saprata, ka Sprūds tomēr ir slikts ministrs. Tad kāpēc viņu šajā amatā turēja šos gadus, ja jau viņš neko nesaprot?! Par visu ir atbildīgs vadītājs. Šajā gadījumā tā ir valdības vadītāja nespējība. Cerēt mums, latviešiem, ka ar nespējīgu vadītāju mēs dabūsim spējīgu rezultātu, ir aplami. Ja nav vadītāja, nebūs nekā."
- Imants Laucmanis Limbažu novadā: "Svētdien skatījos Latvijas basketbola čempionāta finālmača otro spēli un Valmieras komandā redzēju tikai vienu latvieti. Kas tas par Latvijas čempionātu, kur latvieši nemaz nespēlē? To var nosaukt par basketbola turnīru ar ārzemnieku piedalīšanos. Tādu pašu situāciju var redzēt futbolā. Visās spēlēs liela daļa ir ārzemnieki. Tagad čempiona titulu nosaka naudas maki. Kuram klubam lielāks maks, tas nopērk labākus sportistus un čempiona tituls ir rokā jau pirms turnīra. Sports kļūst neinteresants. Daudzi pārmet, ka sporta sacensībās nav līdzjutēju, bet tur jau nespēlē latvieši. Kam tad mums līdzi just? Ārzemniekiem?"
Redakcijas piebilde. Latvijā basketbola komandā atļauts, ka no 15 spēlētājiem var būt četri ārzemnieki. Latvijā no septiņām komandām četrās komandās ir šis maksimālais skaits (ārzemju spēlētāji ir visās), līdz ar to var būt tādi brīži, kad laukumā tikai viens latvietis katrā komandā, jo uz laukuma atrodas pieci komandas spēlētāji. Sporta eksperti komentē, ka leģionāru nolīgšana klubiem izmaksājot lētāk nekā līdzīgas kvalitātes vietējie spēlētāji.
