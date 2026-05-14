Londonas policija ceturtdien turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāki tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas savstarpēji naidīgas demonstrācijas, ko attiecīgi rīko galēji labējais aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji.
Londonas metropoles policija kārtības uzturēšanā sestdien, kad notiek arī Futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle, iesaistīs 4000 policistu, kuru rīcībā būs suņi, lidroboti un helikopteri. Daļa kārtības sargu būs arī zirgos. 660 policisti tiks piesaistīti no citām pilsētām.
Pirmo reizi policijas operācijā tiks izmantota arī seju atpazīšanas sistēma.
Pirmo reizi demonstrāciju rīkotājiem būs jāuzņemas atbildība par to, lai runātāji nepārkāptu antiekstrēmisma un naida runas likumus.
Operācijas kopējās izmaksas sasniegs 4,5 miljonus mārciņu (5,2 miljonus eiro).
Tikmēr Iekšlietu ministrija liegusi ieceļošanu jau septiņiem ārvalstniekiem, kas grasījās piedalīties Robinsona rīkotajā demonstrācijā "Unite the Kingdom" ("Apvienosim Karalisti").
Septembrī bijušajam futbola huligānam Robinsonam (dzimis Stīvens Jakslijs-Lenons) līdzīgā demonstrācijā Londonā izdevās pulcēt aptuveni 150 000 cilvēku. Toreiz izcēlās arī sadursmes starp demonstrantiem un policiju. Tika aizturēti vairāki desmiti cilvēku, bet vairāki desmiti policistu guva ievainojumus.
50 neidentificētu cilvēku joprojām tiek meklēti par todien izdarītajiem pārkāpumiem.
Tikmēr kopš 2023. gada oktobra, kad palestīniešu teroristu grupējums "Hamās" sarīkoja slaktiņu Izraēlā, noslepkavojot 1200 cilvēku, grupējumi, kas veido Lielbritānijas Palestīnas koalīciju, sarīkojuši vismaz 33 lielas protesta akcijas.
Tajās policija regulāri aiztur cilvēkus, kas izdarījuši rasistiski vai reliģiski motivētus pārkāpumus un citus noziegumus.
Ierosinātas vairākas krimināllietas pret demonstrantiem, kas skandējuši tādus saukļus kā "Nāvi Izraēlas Aizsardzības spēkiem!" un "Globalizē intifadu!".
Policija lēš, ka sestdien Robinsona organizētajā akcijā piedalīsies aptuveni 50 000 cilvēku, kamēr 30 000 varētu ierasties uz palestīniešu atbalstītāju demonstrāciju, lai atzīmētu tā dēvēto Katastrofas dienu, kad 1948. gadā tika pasludināta Izraēlas neatkarība.
