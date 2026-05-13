Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidējiekārtu un raķešu, otrdien vēsta ASV mediji.
Laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem, ziņo, ka Irānai joprojām ir aptuveni 70% mobilo palaidējiekārtu un apmēram 70% no raķešu pirmskara uzkrājumiem.
Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidējiekārtu.
Laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz ASV izlūkdienestu novērtējumiem, pagājušajā nedēļā minēja līdzīgus skaitļus, norādot, ka Irānas rīcībā joprojām ir apmēram 75% no pirmskara mobilajām palaidējiekārtām un aptuveni 70% no raķešu krājumiem.
Laikraksts arī ziņoja, ka Irānas vadībai izdevies atjaunot gandrīz visu pazemes objektu darbību, salabot daļu sašauto raķešu un pat saražot zināmu skaitu jaunu raķešu.
Kā norāda "The New York Times", ASV amatpersonas īpaši satrauc tas, ka Irāna atguvusi piekļuvi vairumam savu raķešu objektu Hormuza šauruma piekrastē.
Laikrakstu ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta.
