Latvijas pārstāve Atvara ceturtdien Vīnē uzstājās Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā un ar dziesmu “Ēnā” diemžēl neiekļuva lielajā finālā.
Atvara uz skatuves kāpa ar devīto kārtas numuru un bija viena no desmit dalībniecēm, kuras skatītāju balsojumā izcīnīja vietu sestdien gaidāmajā finālā. Otrajā pusfinālā piedalījās arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks sestdien. Bez dalības pusfinālos vieta finālā jau bija nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai kā lielākajām konkursa finansētājām, kā arī Austrijai – iepriekšējā gada uzvarētājai.
Pirmajā pusfinālā vietu finālā ieguva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.
Eirovīzija šogad norisinās Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Konkursu rīko Austrija pēc tam, kad pagājušajā gadā uzvaru izcīnīja austriešu mūziķis “JJ” ar dziesmu “Wasted Love”.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
