Aizvadītajā gadā Tiesībsarga birojā saņemts rekordliels skaits sūdzību par labas pārvaldības principa neievērošanu.
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien uzklausīja Tiesībsarga biroja apkopotos datus par 2025. gadu, kuros teikts, ka iedzīvotāji bieži sūdzas par valsts un pašvaldību iestāžu nespēju laikus un pēc būtības atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem. Pērn par labas pārvaldības principa neievērošanu saņemti 603 iesniegumi, kamēr 2024. gadā tādu bija 370.
Kopumā pērn Tiesībsarga birojā saņemti 2499 iesniegumi, kas ir par 28% vairāk nekā gadu iepriekš. No visiem iesniegumiem 16% bijuši par labas pārvaldības principa neievērošanu, 15% – par bērnu tiesību jautājumiem, 12% – par tiesībām uz taisnīgu tiesu.
Tiesībsardze Karina Palkova norādīja, ka 10% no visiem iesniegumiem noslēgušies ar rekomendāciju sniegšanu atbildīgajām institūcijām, savukārt 90% gadījumu iedzīvotājiem sniegtas skaidrojošas atbildes. Palkova skaidroja, ka problēmas bieži nav normatīvajos aktos, bet gan to piemērošanā.
Pērn Tiesībsarga birojs piedalījās 147 darba grupās un komisijās un 415 citu institūciju organizētajos pasākumos un diskusijās. Palkova uzsvēra, ka vēlas, lai kolēģi vairāk strādātu ar fundamentāliem jautājumiem un mazāk laika veltītu darba grupām.
Starp aktuālajām problēmām pērn bijusi pilsonības atņemšana jauniešiem, kam izveidojusies dubultpilsonība, vardarbība skolās, konkrētāk – emocionālā vardarbība pret pedagogiem no bērnu vecāku puses, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušajiem.
Tiesībsardze norādīja, ka lielākā daļa no sūdzībām aprūpes centros ir par veselības aprūpes pieejamību. Palkova skaidroja, ka, neskatoties uz slodzes apjomu un atalgojuma svārstībām starp pašvaldībām, cilvēki, kuri atrodas šajās iestādēs, nedrīkst ciest.
Plašas diskusijas sēdes laikā izraisīja jautājums par bāriņtiesu darbību. Tiesībsardzes ieskatā Bāriņtiesu likums ir pārslogots ar funkcijām, kas nav saistītas ar bērnu interesēm, piemēram, notariāliem jautājumiem un komercdarbības lietām. Tāpat Palkova norādīja, ka bāriņtiesas pārāk maz uzmanības pievērš bērna labklājībai ārpusģimenes aprūpē. Palkova sēdes laikā informēja, ka Tiesībsarga birojs patlaban gatavo ziņojumu ar priekšlikumiem pārskatīt bāriņtiesu institucionālo modeli un daļu funkciju nodot pašvaldībām un tiesām. "Bērns nedrīkst būt bumba, kuru met no vienas institūcijas uz otru," teica tiesībsardze, runājot par gadījumiem, kad bērniem netiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe un pašvaldības atsakās viņus uzņemt. Tiesībsardze norādīja, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt ārpusģimenes aprūpi saviem iedzīvotājiem, taču gadījumos, kad pašvaldībai nav savas ārpusģimenes aprūpes iestādes, tai jāmeklē iespējas bērnus ievietot citās pašvaldībās. Vienlaikus citām pašvaldībām nav pienākuma pieņemt bērnus no citas administratīvās teritorijas. Palkova skaidroja: kamēr bērns nav ievietots aprūpes iestādē, viņam nav deklarētas dzīvesvietas. Tas savukārt rada risku, ka bērni var nonākt uz ielas. Tiesībsardze uzsvēra, ka šādu gadījumu nav daudz, taču tie ir smagi.
Kā aktuāla problēma Tiesībsarga biroja ziņojumā minēts arī vēja elektrostaciju tiesiskais regulējums, nekustamo īpašumu apgrūtinājumu kompensācijas sistēma, izklaides trokšņu regulējums, migrācijas pakta ieviešana un nepilngadīgie bez pavadības, kā arī žurnālistu drošība un stratēģiskās tiesvedības pret sabiedrības līdzdalību.
