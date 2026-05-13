Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem, informēja Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa.
"Pašvaldība domes un komiteju sēdēm nodrošina video translācijas, un tās ir brīvi pieejamas ikvienam pašvaldības tīmekļa vietnē," skaidro vicemērs.
Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo mediju kanālu saturam. Tas kavē kvalitatīvu sēžu darbu un mērķtiecīgi pazemo citus klātesošos, uzskata Ratnieks.
"Vienīgais veids, kā izbeigt šo visatļautību, destruktīvo darbu un necieņu pret citiem, ir aizliegt izmantot personīgos tālruņus un kameras filmēšanai," norāda politiķis.
Ratnieks uzskata, ka šādi netiks pārkāpti demokrātijas principi, jo domes un komiteju sēžu ieraksti ir visiem brīvi pieejami.
Ratnieks arī norāda, ka šo ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, "kuri jau daudzkārt ir saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ"", kas kavē kvalitatīvu un konstruktīvu domes darbu.
Jau ziņots, ka otrdien Rīgas domes Īpašumu komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā.
Komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par vecā ūdenstorņa Gaujas ielā 21 nodošanu Čiekurkalna attīstības biedrībai.
Domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) sāka iztaujāt biedrības pārstāvjus par viņu līdz šim paveikto un plāniem attiecībā uz ūdenstorni.
Jau no pirmajiem deputāta jautājumiem izveidojās saspīlēta gaisotne un Brēmanim, kurš ne tikai uzdeva jautājumus, bet arī komentēja sniegtās atbildes, vairākkārt tika izteikts aicinājums nepazemot uzaicinātos biedrības pārstāvjus.
Vienā brīdī neizturēja deputāts Kaspars Spunde (NA), kurš metās Brēmanim virsū. Konfliktā tika ierauta arī Jūlija Stepaņenko (SV/AJ), kuras telefons tika aizsists pa gaisu un viņas vīrs Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ), kurš centās sievu pasargāt.
Konflikta pārtraukšanai tika izsaukta pašvaldības policija.
Šī nav vienīgā reize, kad deputāts Brēmanis bijis iesaistīts konfliktos. Šogad 6. martā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas 50. vidusskolas absolventu salidojumā tika nofilmēts kautiņš, kurā bija iesaistīts Brēmanis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu