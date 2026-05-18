Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā iesaistītais nu jau bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Raivis Kronbergs noliedz savu līdzdalību iespējamos noziegumos.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Kronbergs pastāstīja, ka kratīšanās dzīvesvietā un darbavietā viņam izņemts telefons un dators.
Bijušais VK direktors noliedza, ka būtu pretdarbojies kriminālprocesā, kā to apgalvojis ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņam arī nav saprotams, kāpēc šis bija iemesls viņa aizturēšanai, tāpēc advokāts vērsīsies prokuratūrā ar lūgumu informēt, "kas tad īsti bijusi pretdarbība".
Runājot par savulaik sagatavoto informatīvo ziņojumu un pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz atbalstu kokrūpniecībai, Kronbergs paziņojumā medijiem norādījis, ka viņa vienīgais motīvs vienmēr ir bijis Latvijas tautsaimniecības interešu aizsardzība. "Konkrētajā gadījumā
mēs aizsargājām eksportspējīgu nozari, darba vietas Latvijas reģionos un nozares konkurētspējas saglabāšanu,"
norādījis Kronbergs.
Tieši ar šādu pārliecību viņš strādājis visās zemkopības resora jomās — zivsaimniecībā, lauksaimniecībā, lopkopībā, pārtikas drošībā un veterinārijā. Kronbergs vienmēr esot uzskatījis, ka valsts pārvaldes uzdevums nav pasīvi administrēt procesus, bet aktīvi meklēt risinājumus cilvēku, uzņēmēju un valsts attīstības interesēs. Vienlaikus šobrīd redzama situācija, kas arvien skaidrāk iegūst politiskas dienaskārtības pazīmes, un tajā tiekot ierauta arī valsts ierēdniecība.
"Visu savu profesionālo darbību esmu centies turēt godprātības latiņu visaugstākajā līmenī. Esmu aicinājis valsts pārvaldi būt drosmīgai, profesionālai, uz rezultātu vērstai un mazāk birokrātiskai — spējīgai risināt problēmas gan iedzīvotāju, gan uzņēmējdarbības, gan pašas valsts pārvaldes interesēs. Šobrīd redzu, ka tas man pašam ir atspēlējies vissāpīgākajā un pazemojošākajā veidā," norādījis Kronbergs.
Atlūguma iesniegšana no darba VK esot bijis smags lēmums. To viņš darījis tādēļ, ka valsts pārvaldes reputācija, sabiedrības uzticēšanās publiskajam sektoram un cieņa pret tajā strādājošajiem viņam vienmēr ir bijusi augstāk par personīgām interesēm vai amatiem.
Ar šādiem ētikas un morāles principiem esot strādājis pats un tos prasījis ievērot arī citiem. Tieši tādēļ uzskatot, ka viņam pašam ir jārīkojas atbilstoši tiem standartiem, kurus esot piemērojis arī citos gadījumos.
Kronbergs arī norādīja, ka kriminālprocesa dēļ viņa reputācija ir ļoti sabojāta un no tā nepamatoti ciešot arī ģimene.
Bijušais VK direktors vēl domāšot, kā tālāk nodrošināt ģimeni, taču patlaban reģistrēšoties bezdarbniekos.
Jau ziņots, ka kokrūpnieku lietā personas pret kuru sākts kriminālprocess statuss piemērots bijušajam Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāram Kronbergam, līdzšinējam zemkopības ministram, Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) vadītājam Armandam Krauzem, ZM valsts sekretāram Ģirtam Krūmiņam, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Silamiķelei, bijušajam AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) valdes priekšsēdētājam Pēteram Putniņam, LVM padomes priekšsēdētājai Zanei Driņķei, LVM padomes priekšsēdētāja padomniekam Valdim Lūkam, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidentam Kristapam Klausam, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" amatpersonai, Valmieras novada domes deputātam no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinim Muižniekam un "Pata" īpašniekam un vadītājam Uldim Mierkalnam.
Drošības līdzekļi nevienam nav piemēroti, jo drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai. Patlaban nevienai personai šāda status nav.
Vienīgā persona, kas tikusi "aizturēta tādā izpratnē, kā to nosaka Kriminālprocesa likums", bija Kronbergs saistībā ar pretdarbību kriminālprocesā izmeklēšanas aktīvajā fāzē, iepriekš medijus informēja ģenerālprokurors.
Martā sāktajā kriminālprocesā tiek vērtēti divi virzieni. Pirmais saistīts ar ZM amatpersonām, kuras, iespējams, ļaunprātīgi izmantojušas dienesta stāvokli, prettiesiski panākot atbalstu kokrūpniecības nozarei. Otrs virziens ir LVM amatpersonu iespējami nolaidīga rīcība, proti, tām bija visas iespējas novērst valstij radīto kaitējumu, bet tās nerīkojās atbilstoši likumam. Runa par LVM amatpersonu iespējamo bezdarbību, kas Latvijas valstij radījusi zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā.
Mierkalnam un citām personām, kas nav valsts amatpersonas, tiek inkriminēts iespējams atbalsts dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.
